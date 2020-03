Tucky : le 1er thermomètre connecté pour bébé (iOS & Android)

Amis technophiles, dans votre quête pour trouver les meilleurs thermomètres pour les bébés, vous devriez jeter un œil à Tucky. Ce thermomètre connecté et moniteur de position pour les enfants en bas âges, vendu 79,90 euros dans le commerce, deviendra vite indispensable pour les parents-geeks toujours stressés par l’état de santé de leurs progénitures ! Il est compatible avec tous les smartphones récents sous iOS et Android.

L’application Tucky, disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store, permet de suivre la température de votre bébé à distance et en continu. Vous avez des jumeaux ? Pas de panique, plusieurs enfants peuvent être suivis simultanément.

Elle propose entre autres des alertes personnalisables en cas de fièvre, mais aussi la vérification de la position de l’enfant lorsqu’il dort. Des courbes de température sont aussi disponibles.

Bien sûr, les données stockées dans l’app Tucky sont entièrement sécurisées, et elle peuvent être accédées depuis n’importe quel appareil connecté à Internet via le cloud.

Enfin, l’application Tucky donne la possibilité aux parents d’insérer des événements liés à leur(s) bambin(s), tels que les jours de vaccinations, ou encore les heures de prises de médicaments.

Caractéristiques du thermomètre Tucky :

Couleur : Blanche

Autonomie : 5 jours

Temps de recharge : 1 heure 30

Distance : Portée : 5-10m en direct

Emissions : Bluetooth “Low Energy”, Ultra faible puissance d’émission : 1.35mW, transmission de mesure / minute

Dimensions : 85 mm x 28 mm x 6 mm

Poids : 8 grammes

Contenu de la boîte : 1 thermomètre patch Tucky, 5 adhésifs double-face, 1 câble de recharge USB, 1 notice d’utilisation

Pour finir, sachez que le thermomètre connecté Tucky est entièrement inoffensif pour l’enfant. Grâce à ses matériaux biocompatibles et hypoallergéniques, il ne présente aucun risque d’allergie. En outre, Tucky n’émet que 0,05% du temps, et sa puissance d’émission est 250 fois plus faible que celle d’un babyphone classique.

