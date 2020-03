Apple ferme tous ses Apple Store dans le monde entier, sauf en Chine

World is Small vous indiquait hier que Apple avait décidé de rouvrir l’intégralité de ses magasins physiques en Chine, soit 42 Apple store. Une mesure rassurante qui vient d’être contrebalancée par une très mauvaise nouvelle. La firme à la pomme vient en effet d’annoncer que tous ses Apple store, dans le monde entier, fermeront.

« Apple fermera tous ses magasins à l’exception de ceux se trouvant en Chine jusqu’au 27 mars », a annoncé sur Twitter le PDG de la firme à la pomme Tim Cook. Par ailleurs, il a annoncé que la marque américaine débloque 15 millions de dollars pour lutter contre le Coronavirus. Une annonce qui intervient quelques heures seulement après celle de Donald Trump, qui a promis 50 milliards de dollars pour endiguer l’épidémie.

Pour rappel, le Coronavirus a déjà fait plus de 5000 morts dans le monde et en a infecté un minimum de 150000. L’infection, qui inquiète citoyens et gouvernements du monde entier, provoque des symptômes semblables à la grippe. Si les autorités françaises ont longtemps minimisé le virus, par estimations ou par crainte de paniquer le public, elles semblent enfin prendre la mesure de la sa dangerosité depuis le discours d’Emmanuel Macron jeudi. Chers lecteurs, limitez vos déplacements et faites attention à vous.

