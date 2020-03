L’application Grindr vendue pour 608 millions de dollars

C’est la vente du jour dans le marché des applications iOS et Android ! Grindr, l’application de rencontres pour homosexuels, vient d’être rachetée pour pas moins de 608 millions de dollars par la société américaine San Vicente Acquisition Partners. A l’origine de cette vente, l’ancien propriétaire de l’appli, le groupe chinois Beijing Kunlun , qui l’avait acquise en 2016.

Pour rappel, Grindr, développée à Los Angeles, avait suscité de nombreuses inquiétudes après son rachat par Beijing Kunlun pour 93 millions de dollars il y a quatre ans. Inspectée de fond en comble par les Américains, la société était placée sous l‘étroite surveillance du Comité pour l’investissement étrangers aux Etats-Unis, ou CFIUS. L’organisme était alors persuadé que le gouvernement chinois pourrait utiliser les données de millions d’utilisateurs et ce, sans même les prévenir.

Et visiblement, le CFIUS a eu la puce à l’oreille puisque l’année dernière, il a été confirmé que certains employés de Grindr à Pékin ont pu accéder à ces dites données, dont leurs messages privés. Bref, le retour au bercail de Grindr ne peut que satisfaire les Etasuniens. Le rachat doit cependant encore être validé. Grindr compte 4,5 millions d’utilisateurs au quotidien.

