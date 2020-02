Le Samsung Galaxy Z Flip officiellement en rupture de stock en France

Le Galaxy Z Flip de la marque sud-coréenne Samsung s’avère être un plus fort succès que son prédécesseur, le Galaxy Fold. Le téléphone pliable, disponible en France depuis le 14 février, est tellement séduisant qu’il est désormais en rupture de stock en France ! Une nouvelle surprenante, d’autant que le prix affiché est lourd : 1500 euros !

Quand on regarde dans le détail, on s’aperçoit que la Fnac affiche une livraison à partir de début mars, tout comme Darty qui fait partie du même groupe. Le site de Samsung et les opérateurs principaux ne sont pas en reste et affichent peu ou prou les mêmes délais. Boulanger, quant à lui, affiche une disponibilité pour le 25 février prochain.

World is Small vous avait déjà rapporté quelques ruptures de stock aux Etats-Unis en début de semaine. La question du stock de départ se pose donc : Samsung voulait-il limiter les stocks pour éviter un nouvel échec ? Est-ce un souci de production en raison du Coronavirus, malgré la délocalisation de la majorité des usines de la marque sud-coréenne au Vietnam ? Ou est-ce juste une technique marketing pour créer l’engouement autour de ce smartphone pliable qui s’avère très fragile ? Dans tous les cas, le stock sera reconstitué d’ici quelques jours, a assuré Samsung France à 01net.

4 / 5 ( 1 vote )