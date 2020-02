Annonce d’Android 11 : la liste des nouveautés

C’est l’annonce du jour de la part de Google. Android 11 vient en effet d’être annoncé par le géant américain et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mise à jour s’annonce majeure, avec un lot de nouveautés conséquent. Comme son prédécesseur Android 10 avant lui, Android 11 apporte un grand soin au respect de la vie privée, avec la possibilité d’autoriser une app à accéder une seule fois au micro, à l’appareil photo ou à la localisation.

Il devient possible, à l’instar d’iOS, de faire un enregistrement vidéo de son écran. Il est aussi également possible de passer automatiquement du mode clair au mode sombre au coucher et au lever du soleil, ou selon des heures définies. Autrement dit, Android rattrape son retard sur iOS… Autre nouveauté, vous aurez accès à un raccourci vers les conversations en cours depuis le centre de notifications.

Enfin, les mises à jour du système Google Play comptent maintenant 22 modules, contre 10 seulement sur Android 10. Et, last but not least, un meilleur support de la 5G est proposé avec de nouvelles API dédiées, qui permettront une meilleure qualité selon le type de connexion. Trois bêtas dont celle d’aujourd’hui seront proposées aux développeurs, en mars et avril. La version stable sortira au troisième trimestre de 2020.

4 / 5 ( 1 vote )