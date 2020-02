Nvidia GeForce Now : l’émulateur de jeux ne sortira pas sur iOS & iPadOS

On vous en parlait il y a quelques jours : GeForce Now, l’émulateur cloud alléchant de Nvidia disponible sur Mac, est sorti il y a peu. Mais la solution ne sera destinée qu’aux détenteurs de Mac, puisqu’on a appris que GeForce Now ne sera pas disponible sur les appareils iOS.

GeForce Now, une petite révolution pour les Mac

On le sait, Mac et jeux vidéo n’ont jamais fait bon ménage. Bon nombre de titres AAA sont en effet développés exclusivement pour Windows, et laissent de côté les fans d’Apple. Pour autant, des plateformes d’ampleur émergent petit à petit, comme la plateforme de jeux PC et macOS Plarium Play. Disponible sur les ordinateurs Apple, elle permet de jouer à des jeux variés depuis un seul endroit. Ce type de solution comble donc un manque du côté des joueurs détenteurs de Mac, qui souhaitent jouer à des jeux récents.

Face à ce constat, la solution de GeForce Now, annoncée il y a quelques jours seulement, avait donc suscité l’enthousiasme des joueurs. Petite nouvelle dans la catégorie « Cloud gaming », elle permettait en effet de faire tourner des titres en 1080p et 60 FPS – excusez du peu – sur des Macs même obsolètes. La solution existait déjà sur PC, grâce à des services comme ceux proposés par le PC Gamer Shadow Tech.

La condition, c’est bien sûr d’avoir une connexion Internet plutôt musclée. 30 Mb par secondes seront nécessaires pour faire tourner un jeu en 1080p, un chiffre qui descend à 15 Mb/s pour le 720p. Autre argument de taille : GeForce Now propose des services entièrement gratuits, qui limitent cependant le joueur à des sessions d’une heure à chaque fois.

Parmi les titres jusque-là inaccessibles qui sont maintenant jouables sur Mac, on compte l’excellent The Witcher 3, décidément indémodable. Mais aussi la série des Batman, dont Arkham Asylum, Tropico 6 et League of Legends. Les plus jeunes apprécieront également l’arrivée en fanfare de Fortnite.

Source : Pixabay

iOS et iPadOS ne sont pas compatibles

Les fans d’Apple se frottaient donc déjà les mains et voyaient déjà arriver les meilleurs jeux sur leurs tablettes et smartphones. Mais on a appris récemment que GeForce Now ne sera pas compatible avec les OS d’Apple des appareils mobiles. Un choix qui peut surprendre, car la solution est pourtant disponible sur Android et les Chromebooks. Les amateurs de jeux vidéo devront donc continuer d’utiliser Steam Link, la solution de portage de Steam sur iOS.

Pour les autres, voici les Mac compatibles avec GeForce Now : les iMacs de 2009 ou plus récents, les MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro de 2008 ou plus récents, ainsi que les Mac Pro de 2013 ou plus récents. L’OS doit être au minimum MacOS 10.10 ou des versions plus neuves.

Nvidia ne s’est donc pas saisi de ce potentiel marché des utilisateurs iOS et iPadOS. Pourtant, il s’avère parfois lucratif. Pour preuve, les téléchargements de Fortnite sur iOS, qui ont dépassé les 100 millions en moins de 5 mois au moment du lancement… Il y a donc un vrai intérêt des joueurs. Ce marché est en tout cas en train de se développer : les appareils Apple se défont petit à petit de leur réputation. Dans les années à venir, on devrait donc voir le gouffre entre gaming Apple et gaming Windows se combler petit à petit.

4 / 5 ( 1 vote )