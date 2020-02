Sa camionnette est modélisée dans un Pixar, elle porte plainte contre Disney

C’est ce qu’on appelle un plagiat. Sweet Cicely Daniher, une tatoueuse à succès résidant à San Francisco, a porté plainte pour violation de droits d’auteur contre le géant Disney pour avoir retranscrit au millimètre près sa camionnette dans un film à venir. Ce film, réalisé par le studio d’animation Pixar, c’est Onward, dont une bande-annonce est parue il y a peu. L’oeuvre sortira le 4 mars prochain, mais il est fort possible que ses bénéfices chutent drastiquement en raison d’un probable procès à venir.

L’artiste accuse donc Pixar et Disney d’avoir copié la peinture de sa camionnette Chevrolet G10 de 1972, qu’elle a rebaptisé Vanicorn. Comme visible dans l’image ci-dessous et comme son nom l’indique, une énorme licorne est peinte sur sa carrosserie. Aux origines du plagiat, un mail entre Daniher et une employée de chez Pixar, envoyé en septembre 2018 :

« Nous sommes tombés par hasard sur une photo de vous et de votre incroyable camionnette dans le San Francisco Mag et nous avons crié de joie… Je travaille sur un événement du studio d’animation Pixar et je me demandais si vous seriez prête à nous louer votre Vanicorn pour quelques jours. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des demandes de ce genre, mais il est parfait pour l’événement sur lequel nous travaillons – une sorte de fantaisie/rocker »

Autrement dit, aucune mention de droits d’auteur. L’artiste accepte, sans se douter que son van sera entièrement copié, jusqu’à sa marque, sa couleur et son modèle. Dahiner réclame des dommages-intérêts et l’interdiction à Disney Pixar de vendre des publicités ou marchandises en rapport avec Onward.

4 / 5 ( 1 vote )