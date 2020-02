Apple Plans ajoute les itinéraires en transports en commun

C’est l’annonce Apple du jour. La marque à la pomme a en effet mis à jour sa si plébiscitée applications Plans, qui permet à l’utilisateur de se repérer dans le monde et de tracer des itinéraires pour relier un point A ou un point B. Souvent à la ramasse face à son meilleur concurrent, Google Maps, Plans d’Apple a décidé de ne pas se laisser faire ce jour et a décidé d’ajouter à ses itinéraires les trajets en bus, métros, trams, trains et même cars.

Une mise à jour qui ne concerne pas uniquement la France, puisque l’amélioration est également disponible en Allemagne et en Espagne. Ainsi, si vous résidez à Marseille, Strasbourg, Montpellier, Lille, Lyon, Nice, Toulouse ou même Dijon, vous aurez droit, au même titre que les Parisiens, à des itinéraires bien plus fournis.

Vous pouvez ainsi choisir un itinéraire en voiture, à pied, et en “Transports”. Les bus, métros et tramways seront proposés, avec le temps de trajet estimé. Pour les longues distances, de Paris à Marseille par exemple, les trains TER et TGV Inoui, et les cars OUIGO seront aussi proposés ! Pour accéder à toutes ces améliorations, pas besoin de mise à jour de l’iPhone : l’application se met à jour toute seule. Enjoy !

