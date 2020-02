Yodot : le meilleur logiciel de récupération de données Mac

Aujourd’hui, les données jouent un rôle clé dans la vie de chaque individu et leur importance ne fera que croître dans un avenir proche.

La suppression ou la perte accidentelle de vos précieux fichiers depuis n’importe quel périphérique de stockage est certainement décourageante. Que ce soit sous Mac ou sous Windows, lorsque des données sont supprimées de la corbeille, c’est définitif.

Cependant, un logiciel de récupération de données peut vous sauver la vie. Ce qui nous amène à la question suivante : lequel choisir ? Il est important que vous vous posiez les bonnes questions lors du processus de récupération de vos fichiers. Dans cet article, nous allons vous aider dans le choix d’un logiciel de récupération des données pour Mac.

Avant d’effectuer une récupération de données sur Mac :

Il y a certains aspects du processus de récupération des données que vous devez connaître avant de choisir un outil :

1. Comment peut-on récupérer des données supprimées ou perdues ?

Il est possible de récupérer des données supprimées ou perdues de votre appareil parce que celles-ci sont en vérité toujours présentes sur le périphérique de stockage.

2. Pourquoi réagir au plus vite après une perte de données ?

L’emplacement d’origine des données supprimées sera “prêt à être écrasé”. Par conséquent, lorsque vous continuerez à utiliser votre appareil, les fichier seront écrasés définitivement et il sera impossible, même avec un logiciel, de les récupérer.

Maintenant que vous savez comment fonctionne la récupération des données et ce qu’il ne faut pas faire, passons maintenant aux choses sérieuses.

Quel logiciel de récupération des données sur Mac choisir ?

De nombreux outils se vantant d’être les meilleurs logiciels de récupération des données sur Mac, choisir le bon peut être délicat :

1. L’outil est-il facile et simple à utiliser ?

L’interface utilisateur et la conception sont les premières choses que vous devez rechercher dans un logiciel de récupération de données pour Mac. Il doit bien sûr être compatible avec votre version de macOS.

2. Quelles sont les caractéristiques distinctives de l’outil ?

Voici les caractéristiques qui doivent être prises en compte dans un outil de récupération de données sur Mac :

Types de fichiers : L’outil doit prendre en charge la récupération de divers types de fichiers allant de photos aux vidéos, en passant par les documents.

: L’outil doit prendre en charge la récupération de divers types de fichiers allant de photos aux vidéos, en passant par les documents. Imagerie de disque : L’imagerie de disque vous permettra de créer un fichier de sauvegarde qui comprend des données récupérables.

: L’imagerie de disque vous permettra de créer un fichier de sauvegarde qui comprend des données récupérables. Prévisualisation : L’outil doit faciliter la prévisualisation de toutes les données récupérables pour que ses utilisateurs puissent juger du taux de réussite de la récupération.

Nous avons testé un logiciel de récupération des données sur Mac qui répond à toutes les exigences mentionnées ci-dessus. Pour découvrir le meilleur logiciel de récupération des fichiers pour Windows, cliquez sur le lien suivant : https://www.yodot.com/fr/.

Logiciel de récupération des données Yodot Mac

Yodot Mac Data Recovery est l’outil qui répond le mieux aux exigences de l’utilisateur souhaitant récupérer des données sur macOS. L’outil est doté d’un moteur d’analyse qui scanne rapidement chaque secteur du disque dur Mac. L’outil, facile à utiliser, propose également la prévisualisation des documents récupérables avant achat.

Caractéristiques principales de Yodot Mac Data Recovery :

Récupérez les données de n’importe quel Mac :

Le logiciel de récupération de données Yodot est conçu pour fonctionner sur tous les Mac y compris le dernier macOS Catalina. Que ce soit un ordinateur iMac ou le dernier Macbook Air, vous pourrez certainement récupérer vos fichiers perdus.

Récupérez plus de 300 types de fichiers :

Yodot Mac Data Recovery permet de retrouver plus de 300 formats de fichiers comme des fichiers audio, vidéo, des documents, etc. Le soft prend également en charge la récupération de données à partir de différents périphériques de stockage comme les disques durs, les SSD, les cartes SD, les clés USB, etc.

Récupérez les données quels que soient les scénarios :

Que ce soit un disque dur Mac formaté ou un volume perdu sur macOS, avec le logiciel de récupération de données Yodot, vous pouvez retrouver vos fichiers en toute sérénité, même dans des scénarios de perte de données extrêmes. L’outil vous aide également à gérer l’après poubelle vidée.

Aperçu complet des données Mac récupérées :

Une fonction de prévisualisation est ce qui fait la fiabilité d’un logiciel de récupération de données sur Mac. À cet égard, Yodot Mac Data Recovery affiche un aperçu complet des données récupérables. De cette façon, vous pouvez toujours vérifier le taux de réussite de la récupération.

Interface utilisateur simple pour une récupération de données facile sur Mac :

Enfin et surtout, l’outil est construit avec une interface utilisateur simple mais efficace qui rend le processus complexe de récupération de données facile. Quel que soit l’utilisateur, novice ou professionnel, remettre la main sur ses documents ne sera pas complexe avec Yodot Mac Data Recovery !

