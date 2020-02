The Batman : le costume de Robert Pattinson se dévoile dans un teaser

Si le DC Comics Universe au cinéma ne séduit pour l’instant pas tout le monde, avec quelques gros ratés comme Suicide Squad ou Harley Quinn : Birds of Prey, il pourrait bien s’élancer et devenir un incontournable avec le prochain The Batman, qui sortira en 2021. Le réalisateur du film, Matt Reeves, a dévoilé les toutes premières images du costume de la chauve-souris, incarné cette fois par Robert Pattinson.

Les images montrées par le réalisateur sont un “test caméra”, donc le costume est encore sujet à des modifications. Dans cette vidéo longue de 55 secondes, tournée dans une chambre noire, Robert Pattinson arbore un Bat-Signal en métal au niveau de sa poitrine, un peu à l’instar du Batman du jeu vidéo Arkham Knight.

A la fin de la vidéo, on peut voir le visage de Robert Pattinson, et notamment sa mâchoire. Pour rappel, The Batman sera un reboot de la franchise des films Batman. Ainsi, Batman v Superman et Justice League compteront pour du beurre. Le film mettra en scène Jeffrey Wright en tant que commissaire Jim Gordon et Zoë Kravitz dans celui de Catwoman. Le film devrait sortir le 23 juin 2021. Normalement, le Joker de Joaquin Phoenix ne devrait pas être de la partie, mais sait-on jamais.

