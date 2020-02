iPhone 9 : des coques dévoilées avant son annonce

L’iPhone 9 est dans tous les esprits en ce moment. Le téléphone d’entrée de gamme d’Apple, qui devrait coûter 399 dollars selon les dernières rumeurs, empruntera son design à l’iPhone 8 mais intégrera la toute puissance de l’iPhone 11, avec la désormais célèbre puce A13. S’il n’a toujours pas été annoncé, il devrait sortir lors du premier semestre 2020, du moins si le Coronavirus n’empêche pas sa production en Chine.

Le téléphone n’a donc pas été dévoilé, et pourtant ! Des coques ont déjà fuité et reprennent donc le design général du smartphone, selon les rumeurs qui circulent. Puisqu’il s’inspirerait de l’iPhone 8, pas beaucoup de changements à faire dans la conception des coques. L’accessoiriste Totallee propose une coque à 35 dollars et évoque l’iPhone SE 2 dans son nom. Tout comme OEAGO. Il y a donc débat sur le nom de ce nouvel iPhone.

Pour rappel, outre la puce 13, l’iPhone 9 – ou SE 2 – disposerait d’un écran de 4,7 pouces avec des bordures autour, la technique de sécurisation Touch ID (pas de Face ID pour ce téléphone d’entrée de gamme), 3 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Au dos, un seul capteur photo. A ce prix là, faut pas abuser ! En tous cas, vivement les semaines qui arrivent pour assister à sa présentation officielle.

