Expedia, Tripadvisor et consorts accusent Google de concurrence déloyale

Google, géant de la Silicon Valley, vient d’être une nouvelle fois accusé de concurrence déloyale. C’est en effet ce qu’ont statué plus de 30 entreprises de location de vacances en ligne, tels qu’Expedia et Tripadvisor, dans une lettre adressée à la commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager.

« Nous assistons actuellement à une tentative, de la part de Google, d’étendre sa domination dans la recherche en ligne pour les locations de vacances », estiment les entreprises dans la lettre. « Ce classement et cet affichage favorables assurent au service de Google plus d’attention et de clics de la part des utilisateurs que n’importe quel service concurrent, même si ceux-ci sont plus pertinents pour la requête de recherche de l’utilisateur », ajoutent les entreprises. Google a tenu à y répondre : « Nous testons actuellement un nouveau format pour les recherches spécialisées en Europe, notamment sur les emplois, les lieux et les voyages, où les gens pourraient voir un carrousel de liens directs vers des sites en haut des résultats de recherche. Il s’agit de montrer l’éventail des résultats disponibles ».

La lettre a été rendue publique deux jours seulement avant l’ouverture d’un procès en appel concernant une affaire similaire au Luxembourg. Google avait en effet été condamné à une amende de 2,4 milliards d’euros en 2017 par la Commission européenne pour avoir favorisé son comparateur de prix Google Shopping au détriment des autres compagnies.

