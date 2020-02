Free lancera sa Freebox V8 dans les prochaines semaines

L’opérateur Free ne s’arrête plus ! Après avoir lancé il y seulement un an ses Freebox Delta et Freebox One, lancées en décembre 2018, l’entreprise de Xavier Niel a annoncé qu’elle lancera d’ici quelques semaines sa Freebox V8. « Je vous annonce que dans les semaines qui viennent, nous lancerons la Freebox V8 », a déclaré dans une interview aux Echos Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, la maison mère de Free.

Pour l’instant, aucun détail n’a filtré sur cette box, mais tout porte à croire qu’il s’agira d’une Freebox d’entrée de gamme et non du successeur de la Freebox Delta. Thomas Reynaud en a profité pour annoncer que Free était le premier opérateur sur la fibre en termes de recrutement, et qu’un nouvel abonné se connectait toutes les 20 secondes en moyenne. « Nous avons beaucoup augmenté nos effectifs : 3 500 collaborateurs déploient au quotidien la fibre dans chacun des 96 départements métropolitains. Le cap des 2 millions d’abonnés fibre va bientôt être franchi et notre dynamique d’investissements va perdurer avec deux tiers d’abonnés fibrés à horizon 2024 », a-t-il ajouté.

Concernant la 5G, Free a préféré Nokia à Huawei pour son infrastructure. L’entreprise préfère faire un “choix européen”. Enfin, l’opérateur se lancera cette année sur le marché des télécoms d’entreprise. Il vise 4 à 5% de parts de marché d’ici 2024.

