Les ventes d’iPhone augmentent en France

Apple vend ses produits chers, très chers. Ce qui implique forcément des ventes en déca des constructeurs les plus accommodants au niveau des prix, tels que Samsung et Huawei. Et pourtant, la marque à la pomme peut aujourd’hui se féliciter de faire des scores très honorables en France, selon le cabinet Canalys qui révèle que la firme californienne est passée à la seconde place en termes de ventes de smartphones !

Selon les données avancées par le cabinet, les ventes d’iPhone ont grimpé de 45% dans l’Hexagone au quatrième trimestre de 2019. Apple a donc une part de marché de 33% dans le secteur des smartphones en France. Samsung reste pour autant le premier des constructeurs en France avec une progression de “seulement” 8% et une part de marché de 34%. Un seul petit point sépare donc les deux firmes.

En revanche, pour Huawei, c’est la chute libre puisque la marque chinoise a enregistré des ventes en recul de 42% au dernier trimestre de 2019, avec une part de marché tombée à 11%. Et le Coronavirus risque de ne rien arranger pour le premier trimestre de 2020. Du reste, le top 5 est composée de Xiaomi, avec des ventes en hausse de 70% et une part de marché de Wiko, avec des ventes en recul de 25% et une part de marché de 7%. Dans le monde, le podium est trustée par Samsung, Huawei et Apple.

