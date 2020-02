En 2020, Apple commercialiserait l’AirTag et un petit AirPower

La firme à la pomme a de grands projets pour cette année 2020. Si l’on s’attend en effet à la commercialisation tant attendue de l’iPhone 12 mais surtout de l’iPhone 9, ou iPhone SE 2, qui reprendrait le design de l’iPhone 8, Apple prévoierait également de mettre sur le marché des produits auxquels on n’était pas forcément prêts. Et c’est l’analyste Ming-Chi Kuo qui le dit, généralement bien renseigné.

La marque californienne aurait en effet l’intention de commercialiser l’AirTag, un petit traqueur d’objets connectés qui reposerait sur la technologie Ultra Wideband déjà proposée avec l’iPhone 11. L’utilisateur placerait alors l’AirTag sur n’importe quel objet non-connecté pour ensuite pouvoir le localiser sur l’application Localiser d’Apple. L’intérêt est donc de ne jamais perdre ses objets précieux.

Autre produit qui serait commercialisé : un mini AirPower, donc un tapis de recharge sans fil plus petit. Il accueillerait un ou deux appareils. Enfin, dernier produit à la pomme annoncé par Ming Chi Kuo : un casque sans fil haut de gamme. On imagine donc un appareil Beats, mais il est également possible que ce soit un produit purement Apple. Outre ces nouveautés, de nouveaux iPad Pro, MacBook Pro et MacBook Air devraient faire leur apparition dans les bacs.

