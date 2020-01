Quel VPN utiliser pour les iPhone en 2020 ?

VPN est un acronyme du mot anglais Virtual Private Network. C’est un système d’interconnexion internet directe entre 2 ordinateurs distants ou différents réseaux locaux par le biais d’un tunnel sécurisé. En vous connectant à un VPN, vous serez considéré comme étant connecté au réseau local même du VPN en question. Ainsi, les sites internet et autres réseaux avec lesquels vous communiquez ne pourront plus voir votre adresse IP. Pour faire plus court, le VPN sert principalement à protéger votre identité et vos données contre l’espionnage et la surveillance en ligne. Il permet également de contourner la limitation de vitesse des FAI, de modifier votre adresse IP et de cacher votre connexion contre les pirates sur le Wifi public. Aussi, voyons quels sont les meilleurs VPN à utiliser pour les iPhone.

ExpressVPN

Compatibles avec la plupart des systèmes, ce VPN est capable de sécuriser votre vie numérique par le biais de vos appareils. En effet, outre Android, Windows, Linux et Mac, ExpressVPN est entièrement disponible sur iOS, le système utilisé par les iPhone. Vous pouvez donc l’adopter pour votre smartphone sans aucun problème afin de pouvoir profiter de ces nombreuses options à savoir :

Une bande passante et une vitesse illimitée ;Accès à Netflix, Torrenting, Gaming et Kodi ;

Des serveurs sécurisés parmi 160 localisations dans 94 pays ;

Plus de 15000 adresses IP anonymes ;

Une offre gratuite pour 30 jours d’essai, etc.

NordVPN

Considéré comme un VPN très performant, NordVPN est disponible sur iOS. Aussi, il est compatible avec les appareils Apple comme l’iPhone et l’iPad. Ce VPN pour iPhone que vous pouvez télécharger sur Applestore bien évidemment dispose de plus de 4000 serveurs éparpillés dans une soixantaine de pays. Il vous permet de profiter d’une connexion rapide et bien sécurisée outre les avantages ci-après :

Un cryptage de qualité militaire pour sécuriser vos données personnelles contre les espions indésirables,

Interface intuitive pour un accès en toute confidentialité à internet,

Un streaming sécurisé grâce à une technologie avancée appelée SmartPlay,

Une protection contre les menaces malveillantes et les publicités intempestives grâce à CyberSec.

CyberGhost

Avec ses 15 années d’expertises dans le domaine, CyberGhost est la solution qu’il vous faut pour assurer votre confidentialité en ligne sur votre iPhone. En effet, juste en un seul clic, vous pouvez établir une connexion avec l’un des 5915 serveurs de CyberGhost répartis dans plus de 90 pays. À partir de là, votre adresse IP est masquée et votre trafic internet redirigé vers un tunnel VPN entièrement crypté. CyberGhost VPN vous permet également de profiter :

D’un cryptage 256 AES et plusieurs protocoles de sécurité,

D’une protection contre les fuites DNS et IP,

D’un trafic et d’une bande passante illimitée,

D’une connexion simultanée sur 7 appareils au maximum,

D’un accès à Netflix.

Hotspot Shield

Hotspot Shield est l’un des VPN les plus fiables et les plus sécurisés du marché. Avec une application dédiée disponible sur iOS, vous n’aurez plus à vous préoccuper de votre sécurité en ligne en surfant avec votre iPhone ou votre iPad. Entièrement convivial, ce VPN vous permet de naviguer de façon entièrement anonyme à travers une connexion cryptée et en masquant votre adresse IP. Par ailleurs, il vous permet aussi :

De profiter d’un accès rapide à tous vos contenus en streaming,

De vous connecter à plus de 3200 serveurs virtuels dans plus de 70 emplacements dans le monde,

De connecter jusqu’à 5 appareils au maximum,

De bénéficier d’une protection de votre vie privée en ne conservant pas l’historique de vos activités sur internet.

UltraVPN

Comme son nom l’indique, UltraVPN est entièrement sécurisé et ultra rapide. Disponible sur toutes les plateformes les plus populaires, dont iOS, ce VPN vous permet de connecter jusqu’à 6 appareils. Aussi, vous l’utiliser pour votre iPhone afin que vous puissiez surfer sur le Net en toute confidentialité et en préservant votre vie privée. Ci-après quelques atouts d’UltraVPN :

Plus de 1000 serveurs disponibles parmi une centaine de pays,

Protection contre les menaces malveillantes et hameçonnages,

Sécurisation de vos informations personnelles à tout moment,

Accès à vos émissions en streaming partout dans le monde,

Pas d’enregistrement de votre historique de navigation.