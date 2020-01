Steam débarque bientôt sur Chrome OS

Sur PC, s’il y a bien un roi, c’est Steam. Le store du studio Valve, qui a notamment créé le mythique Half-Life, est un succès sans précédent. Oui, la concurrence arrive peu à peu, notamment avec l’Epic Games Store (fondé par les créateurs de Fortnite), mais Steam s’accroche à son trône autant que faire se peut. La preuve avec cette nouvelle annonce qui découle directement de Google.

Kan Liu, responsable de la gestion des produits pour Chrome OS, le système d’exploitation propre aux ordinateurs Chromebook, a indiqué au site toujours bien informé Android Police que Steam arrivera sur Chrome OS grâce à la compatibilité Linux. Aucune date de sortie n’a pour autant filtré, mais il se pourrait bien que cette arrivée se fasse d’ici la fin de l’année…

A ce jour, Steam est disponible à peu près partout : sur Windows, macOS et Linux. Chrome OS manque donc, et pour cause : les ordinateurs made in Google sont essentiellement faits pour la bureautique, autrement dit leur carte graphique ne supportera sûrement pas de gros jeux. Pour autant, le catalogue des jeux gratuits et / ou peu gourmands en ressources sont nombreux sur Steam. A voir donc lesquels arriveront sur le store pour Chrome OS. Dans tous les cas, l’arrivée de Steam sur ce système d’exploitation est désormais attendue et il nous tarde de le tester !

