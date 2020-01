Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : les fiches techniques révélées

Alors que Samsung compte tenir son fameux événement Samsung Unpacked le 11 février prochain, les rumeurs et fuites se font toujours plus persistantes au sujet des nouveaux téléphones de la marque sud-coréenne, à savoir le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Aujourd’hui, ce sont leurs fiches techniques qui ont été révélées par le site MySmartPrice, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces téléphones en ont dans le ventre.

D’abord, tous les modèles intégreraient un écran AMOLED d’une définition WQHD et avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La taille varie : 6,2 pouces pour le S20, 6,7 pouces pour S20+ et 6,9 pouces pour l’ultra. La batterie change également selon le modèle : 4000 mAh pour le S20, 4500 mAh pour le S20+ et 5000 mAh pour le S20 Ultra. Quant au poids : 164 g pour le S20, 188 g pour le S20+ et 221 g pour la version Ultra.

Les trois téléphones auront le même processeur Exynos 990 et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To avec microSD. Le S20 Ultra aura une version 512 Go. Quant à l’appareil photo, le S20 et S20+ auront un capteur principal de mégapixels, un objectif téléphoto x3 (optique) avec capteur de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le modèle ultra aura quant à lui un capteur principal de 108 mégapixels, un téléphoto x10 (optique) avec capteur de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. A l’avant, 10 mégapixels pour le S20 et S20+, et 40 pour l’ultra.

