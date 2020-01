Huawei vendrait 100 000 Mate X par mois

Vous vous souvenez du Mate X ? Mais si, le smartphone pliable du constructeur chinois Huawei, qui avait bien plus séduit le monde de la tech que son concurrent direct le Samsung Galaxy Fold ! Le Mate X disposait en effet d’un grand écran pliable plutôt impressionnant qui ne faisait aucune concession, et ce, même plié. Et bien l’on pensait qu’à l’instar de son concurrent, il s’était mal vendu, car trop cher (plus de 2000 euros). Mais que nenni, selon Huawei !

La firme chinoise estime en effet vendre 100 000 exemplaires par mois de son téléphone pliable. Une véritable prouesse quand, de son côté, Samsung affirme avoir vendu 400 000 à 500 000 Galaxy Fold depuis la sortie de l’appareil. Rappelons également que le Mate X est pour l’instant uniquement disponible en Chine, là où le Galaxy Fold est vendu un peu partout, dont en France.

Un tel chiffre signifie que Huawei a vendu plus de 200 000 exemplaires du Mate X puisqu’il est sorti en novembre, et qu’il sera vendu à 300 000 exemplaires d’ici la fin du mois de janvier. Et dès le mois prochain, Samsung dévoilera le Galaxy Fold 2, ou Galaxy Bloom, qui aura un format différent du Galaxy Fold et devrait couter moins cher. A voir si le Bloom éclipsera le Mate X.

4 / 5 ( 1 vote )