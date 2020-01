Quels ont été les jeux vidéo les plus rentables de 2019 ?

Le secteur des jeux vidéo se frotte un peu plus les mains chaque année. Il faut dire que le loisir est de plus en plus populaire et séduit toutes les classes d’âge. Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur les titres qui ont été les plus rentables durant l’année dernière, grâce au cabinet d’analyse spécialisé SuperData, qui vient de publier une étude pour établir un top 10 de ceux-là. Bien sûr, tous ne sont pas forcément sortis en 2019, puisque les ventes, les DLC et les achats intégrés sont pris en compte.

En dixième position de ce top, on retrouve les Sims 4, disponible depuis 2014. Le jeu, édité par Electronic Arts et mettant en scène des avatars virtuels vivant leur vie, a engendré pas moins de 311 millions de dollars rien que sur l’année 2019.

En neuvième position, c’est Borderlands 3 qui a tiré son épingle du jeu avec 329 millions de dollars engendrés. Il est sorti en septembre dernier.

En huitième position, c’est le titre de 2015 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege qui s’en sort encore 358 millions de dollars.

En septième position, The Division 2, encore une fois édité par Ubisoft, avec 370 millions de dollars.

En sixième position, NBA 2K19, avec 370 millions de dollars.

En cinquième position, Call of Duty Black Ops IIII, sorti en 2018, qui a engrangé 487 millions de dollars.

En quatrième, Fifa 20, le fameux, avec ses 504 millions de dollars.

En 3e, Grand Theft Auto V, encore lui, sorti en 2013 pourtant, avec lequel Rockstar a acquis 595 millions de dollars sur l’année 2019.

En 2e, le renouveau de sa licence, Call of Duty Modern Warfare, sorti fin octobre 2019, et qui a engendré 645 millions de dollars.

Et enfin, le grand gagnant, Fifa 19, la mouture de l’année dernière, avec 768 millions de dollars générés !

