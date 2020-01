Cette TV Samsung pivote à la verticale pour diffuser des vidéos de smartphones

Le CES s’ouvre dans quelques heures seulement, et il apporte avec lui son beau lot de surprises. Après son projet Neon, qui mettra en scène des avatars virtuels plus vrais que nature, c’est au tour de la Sero TV de se placer sous les projecteurs. Avec ce modèle somme toute révolutionnaire, mais assez peu utile disons-le, la marque sud-coréenne cible à fond les jeunes, toujours plus connectés que jamais.

Car oui, quel usage peut-on bien faire d’une télévision qui tourne sur elle-même pour se placer à la verticale ? A vrai dire, Samsung s’est mis en tête que les vidéos verticales n’étaient pas prêtes de disparaître. La preuve avec la recrudescence d’applications vidéos, tels que TikTok, qui marchent mieux que jamais auprès des jeunes. Et puisque les vidéos verticales ne vont sans doute pas disparaître du jour au lendemain, les téléviseurs doivent s’y adapter.

La Sero TV est à la base uniquement destinée au marché coréen, mais elle pourrait bien débarquer en France. C’est une télévision connectée avec un écran 4K de 43 pouces. D’après les explications du site américain EnGadget, la télévision Sero peut s’appairer avec un smartphone via la puce NFC pour ensuite diffuser le contenu. Avec un téléphone Samsung Galaxy, la rotation se déclencherait automatiquement en fonction de la vidéo jouée. Niveau prix, on serait aux alentours de 1400 euros. A voir si elle en vaut ce tarif.

