Comment faire de la publicité avec Google Ads ?

N’importe quelle entreprise peut faire de la publicité sur Google en ouvrant un compte sur Google Ads. Vous pouvez le faire seul, ou passer par une Agence SEA Google Ads.

Vous pensez être prêt à faire le grand saut et à ouvrir un compte Google Ads ? Si vous vous reconnaissez dans les 3 point suivant, alors Google Ads est fait pour vous.

Vous avez un site Web pertinent, facile à naviguer et plutôt bien construit.

Votre compte Google Ads (anciennement connu sous le nom de Google AdWords) vous aidera à attirer des prospects qualifiés sur votre site.

Une fois arrivé sur votre site, c’est à vous de les convaincre et de les“convertir”. Pour y parvenir, vous devez créer des pages d’atterrissage (landing page) qui amèneront les visiteurs à agir.

Si vos pages d’atterrissage sont encombrées, manquent d’informations pertinentes ou ne facilitent pas une conversion, vous jetez de l’argent dans par les fenêtres et vos efforts seront vains.

Vous êtes prêt à vous engager dans ce projet pour le long terme (financièrement et dans le temps).

Vous ne verrez pas le potentiel de votre compte dès le départ. Aussi cliché soit-il, il est important de reconnaître que la gestion de campagnes sponsorisées (PPC) est un marathon, pas un sprint.

Il faut du temps pour établir une structure solide, étoffer les listes de mots clés, identifier les éléments négatifs et tester les annonces et les pages de votre site (page d’atterrissage / landing page).

De plus, il est probable que vous commencerez avec des scores de qualité médiocre, ce qui nuira à votre position moyenne et aux coûts par clic (cpc).

Vous verrez vos scores de qualité commencer à changer et s’améliorer une fois que vous aurez établi votre ” crédibilité” auprès de Google et prouvé que vous avez construit un compte qui offre une expérience utilisateur positive (cela prend généralement 4 à 6 semaines).

Vous êtes prêt à consacrer un peu de temps supplémentaire aux campagnes sponsorisées pour les prochaines semaines.

Une fois que votre compte est opérationnel, vous pouvez vous asseoir et en être satisfait. Cependant, votre premier mois nécessitera un peu plus de travail. Si vous n’avez jamais géré un compte PPC auparavant, je vous recommande de prendre quelques semaines pour étudier (peut-être même obtenir une certification, si vous voulez aller plus loin dans vos acquis de compétences).

Une fois que vous connaîtrez les ficelles du métier, vous pouvez vous lancer dans la construction du compte, ce qui peut également être un processus assez long et puis, pendant les premières semaines, vous devrez surveiller vos performances assez souvent (selon le budget que vous y mettez). Bien que cela puisse être difficile au départ, le travail en vaut la peine !

Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans les points ci-dessus ? Si oui, alors nous vous recommandons de prendre un peu de temps pour élaborer votre stratégie et identifier vos objectifs pour vos campagnes de liens sponsorisées et de travailler aussi sur une stratégie de retargeting par la suite.

L’une des choses les plus importantes à prendre en comptes, est la façon dont vous allez définir une conversion.

Une ” conversion ” est l’action que vous voulez que les internautes fassent sur votre site après avoir cliqué sur votre annonce et qu’ils ont visité votre page d’atterrissage.

Différents annonceurs suivent différents types de conversions. Un site de e-commerce peut vouloir développer ses ventes, tandis qu’un plombier cherche a être contacté par le biais d’un formulaires sur son site ou à être appelé directement par téléphone. Il est également important que vous identifiiez la valeur associée à une conversion réalisé.

Voici donc les 3 étapes pour configurer un nouveau compte Google Ads. Prêt à commencer ? voici comment vous pouvez lancer le processus :

Étape 1

Rendez-vous sur www.ads.google.com pour créer un compte. Lorsque vous créez un compte, vous avez la possibilité de le créer sous votre compte Gmail existant ou de créer un nouveau compte.

Étape 2

Maintenant que votre compte est créé, vous devez effectuer quelques tâches, comme le réglage de votre fuseau horaire et de vos préférences en matière de devises :

Étape 3

Enfin, vous êtes invité à configurer les informations de facturation. Avec Google Ads, vous avez deux options de paiement:

– Les paiements automatiques vous permettent de payer après avoir accumulé des clics. Vous serez facturé dès que vous aurez atteint votre seuil de facturation ou 30 jours après votre dernier paiement, selon la première éventualité.

– Si vous optez pour les paiements manuels, vous paierez Google Ads par anticipation et les frais seront déduits du montant prépayé. Lorsque votre solde prépayé est diminué, toute publicité sera suspendue jusqu’à ce que vous effectuiez un autre paiement.

Vous pouvez choisir de faire prélever les paiements sur une carte de crédit ou un compte bancaire. N’oubliez pas que Google doit vérifier le compte bancaire, ce qui peut prendre un certain temps. Si vous êtes impatient de mettre en place vos annonces, votre carte de crédit peut être une meilleure option.

Félicitations, vous êtes maintenant un annonceur officiel de liens sponsorisées sur Google Ads et vous pouvez commencer à créer vos campagnes. Bonne continuation et bonne campagnes !

