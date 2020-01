9 iPhone dans le top 10 des appareils activés aux Etats-Unis

C’est ce qu’on appelle une domination totale. Comme chaque année, les statistiques se font nombreuses quant aux cadeaux offerts à Noël. Aujourd’hui, c’est la société d’analyse Flurry Analytics qui nous en fournit de toutes nouvelles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle nous prouve une fois de plus que la marque à la pomme est bien au-dessus de toutes les firmes du moment, et notamment des entreprises chinoises…

L’étude établie par Flurry Analytics est particulièrement édifiante. La société a en effet énuméré, une à une, le nombre d’activations de nouveaux appareils entre le 25 décembre et le 31 décembre 2019. Une période charnière puisque Noël, bien évidemment. Les résultats nous indiquent alors quels ont été les modèles de téléphones les plus prisés pendant cette belle période des fêtes et donc, logiquement, les plus vendus.

Et il faut bien avouer qu’Apple domine complètement le marché. Le rapport de Flurry Analytics montre en effet que sur les 10 appareils comptant le plus d’activation sur la période prise en compte, 9 d’entre eux sont des iPhone ! Neuf, oui. En première place, l’iPhone 11, le nouveau né pas cher de l’entreprise californienne. En deuxième place l’iPhone XR, qui a récemment baissé de prix. Et l’iPhone qui complète le podium et l’iPhone 7, qui commence à vieillir. Le premier smartphone non Apple du top 10 est le dernier d’entre eux, soit le Xiaomi Mi 4 LTE, un téléphone d’entrée de gamme.

4 / 5 ( 1 vote )