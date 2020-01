Netflix dévoile les séries et films les plus regardés en France

Le géant du streaming Netflix est assurément l’un des plus gros succès de la décennie, tant au niveau critique que commercial. Pour le prouver, l’entreprise a publié très récemment le top 10 des films, séries et documentaires les regardés en France tout au long de l’année passée. Il est bon de savoir que Netflix ne communique pas ces chiffres d’audience.

Dans l’ordre, les 10 contenus (toutes catégories confondues) les plus regardés en 2019 :

La Casa de Papel (partie 3)

The Witcher

6 Underground

Sex Education

Umbrella Academy

Stranger Things (saison 3)

You (saison 2)

Triple Frontière

Élite (saison 2)

Family Business

Le top 10 des séries les plus regardées en 2019 :

La Casa de Papel (partie 3)

The Witcher

Sex Education

Umbrella Academy

Stranger Things (saison 3)

You (saison 2)

Élite (saison 2)

Family Business

Comment élever un super-héros

13 Reasons Why (saison 3)

Le top 10 des films les plus regardés en 2019 :

6 Underground

Triple Frontière

Banlieusards

The Irishman

Klaus

The Perfect Date

Isn’t It Romantic

Tall Girl

Murder Mystery

Falling Inn Love

Le top 10 des documentaires les plus regardés en 2019 :

Notre planète

Grégory

Nekfeu – Les Étoiles Vagabondes

Antoines Griezmann : champion du monde

HOMECOMING : un film de Beyoncé

Don’t F**k With Cats : un tueur trop viral

Travis Scott : Look Mom I Can Fly

FYRE : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu

Formula 1 : pilotes de leurs destin

Les derniers tsars

