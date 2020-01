Playstation 5 : la nouvelle console de Sony dévoilée le 7 janvier ?

Dans le monde du jeu vidéo, trois constructeurs se tirent la bourre depuis désormais de très nombreuses années : Microsoft, avec ses Xbox, Nintendo, avec actuellement sa Switch, et Sony, avec ses Playstation. Depuis le début de cette génération, commencée en 2013, c’est Sony qui domine avec la Playstation 4, vendue par dizaines de millions de palettes. Mais les cartes seront bientôt rebattues, puisque dès la fin d’année 2020, une nouvelle génération débarque avec la Xbox Series X et la Playstation 5.

Mais pour l’instant, très peu d’informations ont filtré sur ces machines, autre que leur prétendue surpuissance. Si la Xbox Series X a déjà dévoilé son design lors de la cérémonie des Game Awards, en décembre dernier, la Playstation 5 se fait désirer. Mais c’est possiblement la fin de l’attente puisque Sony a annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse exceptionnelle lors du CES 2020, qui s’ouvrira le 7 janvier prochain.

Ultime salon de la technologie, l’annonce pourrait aussi concerner une autre innovation de la marque japonaise. Mais là où le doute est permis, c’est que Cory Balrog, le créateur du dernier God of War sur PS4, a aussi confirmé sa présence sur le salon !

Sur l’annonce de Sony, on peut lire : « Le futur arrive. Au CES 2020, Sony dévoilera une vision unique de l’avenir, en alliant la technologie et la créativité comme jamais auparavant, pour libérer des sensations et des émotions inédites ». La PS5 sera-t-elle dévoilée dans 5 jours ? Réponse le 7 janvier.

