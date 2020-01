L’iPhone 12 ferait disparaître Face ID au profit de Touch ID

Cette année 2020 sera vraisemblablement riche en nouveaux iPhone. Il y aura l’iPhone SE 2, ou iPhone 9, qui devrait s’inspirer du design de l’iPhone 8 avec un seul capteur photo et qui pourrait être décliné en deux tailles d’écran différentes, et surtout l’iPhone 12 ! Le seul, l’unique, sans aucun doute décliné en deux ou trois modèles différents. Et ce dernier pourrait bien apporter une petite révolution…

Selon des informations de Bloomberg, site américain très réputé, Apple travaillerait sur une technologie de capteur d’empreinte digitale intégré directement à l’écran. Du déjà vu chez d’autres constructeur. De fait, Touch ID deviendrait alors invisible et serait utilisable avec un écran bord à bord. Une vraie avancée, ou plutôt un rétropédalage puisque la marque à la pomme avait abandonné Touch ID pour faire plus de place à l’écran. L’entreprise californienne avait ainsi décidé d’adopter Face ID, sa solution de sécurité à reconnaissance faciale.

Mais là où le bât blesse, c’est qu’en voulant intégrer Touch ID, Apple aurait décidé de mettre de côté le Face ID ! Du moins selon le groupe bancaire Crédit Suisse comme le rapporte le China Times. Ainsi, l’iPhone abandonnerait l’encoche. Selon Bloomberg, ces nouveautés pourraient probablement apparaître sur l’iPhone de 2021, plutôt que sur celui de 2020.

4 / 5 ( 1 vote )