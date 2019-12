Instagram déclare la guerre aux cigarettes électroniques

Le réseau social au logo rose et violet vient de déclarer la guerre aux cigarettes électroniques. Longtemps présentées comme une alternative saine aux cigarettes classiques, les e-cig seraient, au final, très nocives pour la santé. Du moins, selon diverses études qui pointent leur responsabilité dans le développement de certaines maladies.

Pour remporter cette guerre, Instagram, dédié au partage de photos et propriété de Facebook, a annoncé le 18 décembre dernier que sa modération sera beaucoup plus stricte envers les contenus de marque qui font la promotion des vapoteuses, mais aussi des armes à feu et du tabac. Ces mesures devraient être effectives d’ici les prochaines semaines. « Nos politiques de publicité interdisent depuis longtemps la publicité de ces produits », rappelle tout de même le réseau social.

Rappelons tout de même que des experts du monde entier suspectent l’appareil d’être nocif pour la santé sur le long terme. Ces centaines de cas de maladies des poumons ont été rapportés aux Etats-Unis, mais on ne sait pour l’instant toujours pas s’ils sont dûs à des contrefaçons. La Chine, l’Inde, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni se montrent en tous cas intransigeants envers les cigarettes électroniques. Comme quoi, il vaut mieux récupérer la peau de l’ours avant d’en faire sa promotion…

