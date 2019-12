Apple souhaite connecter les iPhone par satellite

Apple est incontestablement le maître de l’innovation. L’entreprise ne cesse de surprendre ses fans en proposant, d’abord, l’iPhone évidemment, toujours plus polyvalent d’année en année, puis l’iPad, et, dernièrement, les AirPods. Désormais, la marque à la pomme veut proposer encore une fois une toute nouvelle approche de la technologie. Selon le média américain Bloomberg, toujours très bien informé sur l’actualité de la tech, la firme californienne souhaiterait en effet connecter l’ensemble de ses iPhone par satellite.

Si la finalité de ce projet n’est pas encore connue, une telle avancée permettrait se passer totalement des réseaux sans fil. Les possesseurs des téléphones à la pomme pourraient donc accéder à Internet et à la téléphonie directement par satellite. Selon les sources très secrètes et très discrètes de Bloomberg, la firme de Cupertino aurait engagé pas moins d’une douzaine d’ingénieurs spécialisés dans l’aérospatiale, les satellites et les antennes pour mener à bien ce projet dans un délai de cinq ans. Celui-ci n’étant qu’à ses débuts, il est fort possible qu’il n’aboutisse pas, mais la volonté est là.

Parmi les membres de cette équipe, on retrouve un ingénieur en communications sans fil, deux anciens de l’entreprise d’imagerie par satellite Skybox Imaging rachetée par Google en 2014, et même un ancien de chez Netflix ! Apple va-t-elle se doter de sa propre armada de satellites ? Après tout, rien n’est trop grand pour Apple.

