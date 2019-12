iPad Pro, iPhone 12, iPhone SE 2… Les produits qu’Apple devrait dévoiler en 2020

A quelques jours seulement du passage à la nouvelle année, la rédaction de World is Small vous propose un petit article “believe”. Que va donc présenter Apple l’année prochaine, après avoir sortir des iPhone 11 et 11 Pro d’excellente facture et moins chers que les modèles précédents ? Nous avons donc décidé de dresser une petite liste des produits que la marque à la pomme risque de commercialiser cette année.

D’ici la fin du premier trimestre 2020, Apple devrait dévoiler son tant attendu iPhone SE 2, ou plutôt iPhone 9 selon les dernières rumeurs. Il arborerait un design qui s’inspirerait à la fois de l’iPhone 8 et de l’iPhone 4 ! Un écran LCD de 4,7 pouces, un processeur A13 et un Touch ID devrait être de la partie, mais un seul appareil photo devrait l’équiper.

La nouvelle génération d’iPad Pro devrait également débarquer dans nos bacs, avec l’exact même design mais un capteur temps de vol et une nouvelle version boostée de la puce A13.

Évidemment, l’iPhone 12 devrait arriver entre septembre et octobre. Selon les dernières rumeurs, il y aurait en tout et pour tout pas moins de six modèles : trois principaux avec trois tailles d’écran (5.4, 6,1 et 6,7 pouces), et chacun d’entre eux devrait être décliné avec la 5G ou la 4G+. Les appareils seraient équipés de 3 voire 4 capteurs photo et un capteur temps de vol. La puce A14 serait embarquée, évidemment.

L’Apple Watch Series 6 devrait également être au rendez-vous, avec une intégration de Siri plus poussée. Du reste, iOS 14 est à attendre, voire de nouveaux AirPods 2, qui sait ?

