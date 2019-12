Free Mobile : une offre de 50 Go à 9,99 euros par mois… sans date limite !

Dans le très concurrentiel univers des forfaits mobile, il existe quatre opérateurs phares. Orange, tout d’abord, puis Bouygues Telecom, SFR et enfin… Free. Ce dernier s’est fait connaître dès son arrivée dans ce monde impitoyable en appliquant des prix très bas à toutes ses offres. Pour ne pas lui laisser champs libres, ses concurrents ont également baissé leurs prix, et proposent depuis de nombreuses offres limitées dans le temps avec de belles promotions.

Free, quant à lui, vient de mettre au jour une nouvelle pratique. Alors que l’un de ses forfaits, coûtant 9,99 euros par mois et offrant 50 Go de 4G+, avec appels, SMS et MMS illimités, était auparavant affiché comme étant une offre limitée dans le temps, Free a décidé de le prolonger indéfiniment. Désormais, les mentions légales indiquent maintenant « offre valable au 18/12/2019 pour toute nouvelle souscription (…) », alors qu’on pouvait lire « offre valable du X au X » plus tôt dans le mois.

Rappelons que ce forfait intermédiaire a été lancé en juillet 2018 pour la première fois. Il a évolué au fil des mois au niveau de son quota Internet notamment. Depuis l’Europe, on a droit à 4 Go d’Internet. En revanche, au bout d’un an, le forfait passe à 19,99 euros par mois et double son enveloppe Internet, passant à 100 Go. Et ce automatiquement. A vous de voir si une telle offre vous intéresse.

