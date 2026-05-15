L’iPhone 17 Pro désigné smartphone à la recharge la plus rapide

L’iPhone 17 Pro d’Apple a été désigné smartphone à la recharge la plus rapide au classement général dans un nouveau test en laboratoire de CNET portant sur 33 smartphones. Le Galaxy S26 Ultra de Samsung prend toutefois la première place pour la vitesse de recharge filaire.

Pour établir ce classement, l’équipe de laboratoire de CNET a soumis chaque téléphone à un test de recharge filaire de 30 minutes, en partant d’un niveau de batterie de 10 % ou moins. Les tests ont été réalisés avec le câble fourni avec le téléphone et un chargeur mural capable d’atteindre au moins la puissance maximale prise en charge par l’appareil.

Les téléphones compatibles avec la recharge sans fil ont également été testés pendant 30 minutes avec un chargeur Qi de 7,5 W, Qi2 de 15 W ou Qi2.2 de 25 W, selon la puissance maximale prise en charge par chaque modèle. CNET a ensuite calculé une moyenne entre les résultats filaires et sans fil pour obtenir un score global de recharge.

Une victoire liée à la batterie plus compacte de l’iPhone 17 Pro

La victoire de l’iPhone 17 Pro au classement général s’explique en partie par sa batterie relativement compacte de 4 252 mAh, plus petite que les batteries de 5 000 mAh ou plus que l’on retrouve souvent chez les smartphones haut de gamme concurrents.

Avec une capacité plus faible à remplir, l’iPhone 17 Pro se recharge plus rapidement en valeur absolue. Il prend aussi en charge la recharge filaire de 40 W et la recharge sans fil Qi2.2 de 25 W.

CNET précise toutefois que la taille de la batterie n’est qu’un facteur parmi d’autres pour l’autonomie globale, aux côtés de l’efficacité du processeur et du logiciel. Dans ses tests d’autonomie, c’est l’iPhone 17 Pro Max qui s’est imposé.

Samsung domine la recharge filaire

Pour la recharge filaire, le Galaxy S26 Ultra de Samsung arrive en tête. Il a récupéré 76 % de batterie en 30 minutes grâce à sa recharge filaire de 60 W, la plus rapide jamais proposée sur un smartphone haut de gamme Samsung.

L’iPhone 17 Pro arrive deuxième avec 74 %, à égalité avec le Moto G Stylus (2025) de Motorola. Le OnePlus 15 suit avec 72 %, tandis que l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro Max et le Samsung Galaxy S25 FE atteignent chacun 69 %.

Apple prend aussi la tête en recharge sans fil

L’iPhone 17 Pro obtient également le meilleur résultat en recharge sans fil, avec 55 % récupérés en 30 minutes. L’iPhone 17 Pro Max atteint 53 %, suivi de l’iPhone 17 à 49 %, de l’iPhone Air à 47 % et du Galaxy S26 Ultra à 39 %.

CNET attribue une nouvelle fois l’avantage de l’iPhone 17 Pro sur l’iPhone 17 Pro Max principalement à sa batterie plus petite, puisque les deux appareils partagent la même puce A19 Pro et le même logiciel.

Sur l’ensemble des marques testées, Apple affiche les performances de recharge rapide les plus régulières, et de loin. La moyenne atteint 54,6 % sur les quatre modèles iPhone 17 et l’iPhone Air.

La moyenne des neuf téléphones Samsung testés s’établit à 38,5 %, avec le Galaxy S26 Ultra comme meilleur représentant et le Galaxy Z Fold 7 comme modèle le moins performant, à 29 %.

Les batteries silicium-carbone restent rares aux États-Unis

Les batteries silicium-carbone, qui utilisent une anode à base de silicium plutôt que de graphite afin d’offrir de plus grandes capacités et des vitesses de recharge plus élevées, figurent parmi plusieurs des meilleurs résultats.

Le OnePlus 15, par exemple, a récupéré 72 % de sa batterie silicium-carbone de 7 300 mAh en 30 minutes avec un chargeur propriétaire de 80 W.

Aux États-Unis, les smartphones équipés de batteries silicium-carbone restent limités à OnePlus, RedMagic et Poco. Apple, Samsung et Google n’ont pas encore adopté cette technologie.