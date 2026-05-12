Apple pourrait bientôt acheter des puces iPhone et Mac à son ancien meilleur ennemi Intel

Après plus d’un an de discussions, Apple et Intel auraient conclu un accord préliminaire qui permettrait à Intel de fabriquer des processeurs pour les appareils Apple, selon The Wall Street Journal.

Intel produirait des puces basées sur les designs conçus par Apple, un peu comme le fait actuellement TSMC. De précédentes rumeurs sur les discussions entre Intel et Apple suggéraient qu’Intel pourrait fabriquer certaines puces d’entrée de gamme utilisées dans les appareils Apple, notamment les puces M les moins puissantes destinées à certains iPad et Mac.

Apple pourrait diversifier sa production de puces

Avant l’adoption d’Apple silicon, Apple utilisait des puces conçues par Intel dans ses Mac. Mais l’entreprise devait composer avec des retards réguliers dans les calendriers de lancement des processeurs.

Apple conçoit désormais ses propres puces Arm, fabriquées par TSMC. Cette stratégie lui permet de proposer des mises à jour à un rythme plus régulier et de mieux contrôler les performances de ses produits.

Intel veut redevenir un acteur majeur de la gravure avancée

Intel fabrique ses propres puces, mais produit aussi des puces pour d’autres entreprises. Jusqu’ici, Apple n’avait pas réellement envisagé Intel comme fournisseur, notamment parce que l’entreprise accusait du retard face à des concurrents comme TSMC et Samsung, mais aussi en raison de l’historique entre les deux sociétés.

Intel a remplacé son PDG Pat Gelsinger par Lip-Bu Tan l’année dernière. Depuis, Tan mène un effort de relance de l’activité de fabrication de puces d’Intel.

Il concentre notamment ses efforts sur le procédé le plus avancé d’Intel, appelé 14A, qui doit entrer en production en 2028. Intel cherche actuellement des clients pour ce nœud 1,4 nm. L’entreprise fabrique aussi des puces 18A en 1,8 nm, ainsi que des puces utilisant des procédés plus anciens.

TSMC reste aujourd’hui le fournisseur clé d’Apple

Apple cherche à diversifier sa chaîne d’approvisionnement, car TSMC est actuellement son unique fabricant pour les puces Apple silicon.

Lors de la dernière conférence téléphonique consacrée aux résultats d’Apple, Tim Cook a expliqué que les modèles iPhone 17 avaient été contraints pendant le trimestre, car Apple n’avait pas pu obtenir suffisamment de puces A19 et A19 Pro auprès de TSMC.

Le boom de l’IA complique l’accès aux capacités de production

TSMC est l’un des plus grands fabricants de puces au monde. En plus de produire les puces d’Apple, l’entreprise fabrique aussi des composants pour d’autres acteurs majeurs comme Nvidia.

Avec l’essor de l’IA et la forte demande en serveurs dédiés à l’intelligence artificielle, TSMC dispose de capacités plus limitées pour les puces destinées aux produits grand public. Apple aurait donc moins de poids pour convaincre TSMC de prioriser la production de ses propres puces.