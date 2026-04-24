Tim Cook qualifie le lancement d’Apple Maps de « première très grosse erreur » en tant que CEO

Tim Cook, futur ex-directeur général d’Apple, a désigné le lancement raté d’Apple Maps en 2012 comme sa « première très grosse erreur » en tant que CEO, selon un rapport de Bloomberg consacré à la réunion interne organisée mardi avec son successeur récemment annoncé, John Ternus.

Au moment de son lancement, l’application Maps souffrait de nombreux problèmes, avec des lieux mal identifiés, des itinéraires erronés et une expérience utilisateur très inférieure à celle de Google Maps à l’époque. « Le produit n’était pas prêt, et nous pensions que c’était parce que nous testions davantage des éléments de nature locale », a expliqué Tim Cook aux employés.

En revenant sur cet épisode, Tim Cook a estimé que cette erreur avait été « précieuse ». Il a rappelé qu’il avait exprimé ses regrets aux utilisateurs à l’époque, allant même jusqu’à leur recommander d’utiliser des applications de navigation concurrentes.

Une erreur marquante dès le début de son mandat

Selon Bloomberg, Tim Cook a déclaré : « Nous nous sommes excusés, et nous avons dit : ‘Allez utiliser ces autres applications. Elles sont meilleures que la nôtre.’ Cela a été une belle leçon d’humilité. »

Il a poursuivi en ajoutant : « Mais c’était la bonne chose à faire pour nos utilisateurs. Et c’est donc un exemple du fait de garder l’utilisateur au centre des décisions que nous prenons. »

Tim Cook a également affirmé : « Aujourd’hui, nous avons la meilleure application de cartographie de la planète. Nous avons appris la persévérance, et nous avons fait exactement ce qu’il fallait après avoir commis cette erreur. »

Apple Maps a provoqué un important bouleversement en interne

Les conséquences de ce fiasco ont conduit au premier grand remaniement managérial du mandat de Tim Cook. Scott Forstall, alors responsable logiciel et proche collaborateur de Steve Jobs, avait été poussé vers la sortie dans la foulée.

Fait notable, Scott Forstall a récemment été invité à revenir à Apple Park pour célébrer le 50e anniversaire d’Apple.

L’Apple Watch reste la plus grande fierté de Tim Cook

À l’inverse, Tim Cook a cité l’Apple Watch et l’élargissement de ses fonctions de santé comme le travail dont il est le plus fier.

Il a raconté avoir reçu son premier message d’un utilisateur dont la vie avait été sauvée par la montre. « Cela m’a littéralement arrêté dans mon élan », a-t-il confié.

Un dirigeant conscient de ses erreurs

Tim Cook a reconnu que sa liste d’erreurs serait « extraordinairement longue ». On peut penser à des projets comme AirPower, jamais commercialisé, ou encore le projet de voiture Apple, finalement abandonné.

Malgré cela, il a globalement réussi à éviter le type de rappels massifs de produits et d’annulations spectaculaires qui ont touché d’autres grands fabricants d’appareils électroniques grand public au cours des quinze dernières années.

Tim Cook est devenu CEO en août 2011 et passera officiellement le relais à John Ternus, actuel patron de l’ingénierie matérielle, le 1er septembre 2026.