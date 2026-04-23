iPhone 18 Pro Max : des maquettes avec bloc photo plus épais et objectifs plus saillants

Apple devrait apporter plusieurs améliorations photo aux iPhone 18 Pro cette année, mais jusqu’ici, aucune rumeur vraiment établie n’indiquait que ces évolutions exigeraient des changements visibles et mesurables sur le bloc photo arrière. Une nouvelle série de maquettes laisse pourtant penser exactement l’inverse.

Maquette d’iPhone 17 Pro à gauche, d’iPhone 18 Pro à droite – Source : Vadim Yuryev

La chaîne YouTube Max Tech, via Vadim Yuryev, a récemment partagé des images de maquettes de l’iPhone 18 Pro, de l’iPhone 18 Pro Max, ainsi que du futur iPhone pliable d’Apple. Ces unités factices sont généralement produites par des fabricants d’accessoires tiers à partir d’informations provenant des usines partenaires d’Apple.

Un bloc photo qui semblerait prendre plus de place

Selon Vadim Yuryev, ces maquettes montrent des appareils photo « beaucoup plus épais », avec aussi une partie en verre noir qui dépasse davantage. Il affirme également que le plateau photo lui-même serait un peu plus épais que sur l’iPhone 17 Pro Max. Sur l’image de comparaison qu’il a publiée, l’unité argentée correspond à la maquette de l’iPhone 18 Pro Max, tandis que la bleue représente celle de l’iPhone 17 Pro Max.

Toujours d’après lui, en dehors du triple module photo arrière, les dimensions des deux appareils resteraient extrêmement proches. L’iPhone 18 Pro Max conserverait la même épaisseur générale, mais gagnerait légèrement en hauteur (0,36 mm) et en largeur (0,39 mm).

Vadim Yuryev dit faire confiance à la précision de ces maquettes

Vadim Yuryev affirme qu’il maintient sa confiance dans la précision de ces maquettes d’iPhone 18 Pro. Selon lui, elles seraient « exactes », à l’image des unités factices de l’iPhone 17 Pro qu’il avait reçues l’an dernier, vraisemblablement de la même source.

Ces changements pourraient être liés aux nouveautés photo attendues

L’appareil photo principal de l’iPhone 18 Pro pourrait adopter une ouverture variable, ce qui permettrait aux utilisateurs de contrôler davantage le rendu de leurs clichés. Les utilisateurs d’iPhone pourraient ainsi ajuster manuellement la quantité de lumière atteignant le capteur, afin de limiter la surexposition et de profiter de nouveaux réglages sur la lumière et la profondeur de champ. Cette fonction est déjà régulièrement évoquée pour la gamme iPhone 18 Pro.

Le téléobjectif des modèles iPhone 18 Pro pourrait également bénéficier d’une ouverture plus large, afin de laisser entrer davantage de lumière en conditions difficiles. Au moins un des modèles iPhone 18 Pro pourrait aussi recevoir un nouveau capteur empilé à trois couches développé par Samsung, censé rendre l’appareil photo plus réactif, réduire le bruit numérique et améliorer la plage dynamique.

Rien ne confirmait encore un module photo plus imposant

En théorie, ces améliorations peuvent tout à fait nécessiter un module photo plus volumineux. Pourtant, aucune fuite n’avait explicitement affirmé jusqu’ici que les objectifs des iPhone 18 Pro dépasseraient davantage ou que le plateau photo deviendrait plus épais. C’est d’autant plus surprenant que l’industrie semble plutôt viser des systèmes photo affleurants ou presque affleurants sur les futurs appareils, même si Apple pourrait suivre une autre direction.

Réponse attendue en septembre

Nous serons fixés lorsque les appareils seront présentés vers la mi-septembre, aux côtés du premier iPhone pliable de l’entreprise. Les rumeurs actuelles indiquent toujours un lancement des iPhone 18 Pro à cette période.