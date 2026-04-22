Vision Pro : son créateur, Mike Rockwell, aurait envisagé de quitter Apple

Mike Rockwell, le dirigeant d’Apple qui a piloté le développement du Vision Pro et qui supervise désormais la refonte de Siri, aurait envisagé de quitter l’entreprise ou de passer à un rôle de conseiller dès l’année prochaine, selon un nouveau rapport de Mark Gurman pour Bloomberg.

Selon des personnes au fait du dossier citées par Mark Gurman, Mike Rockwell aurait des réserves à l’idée de dépendre de son nouveau supérieur, Craig Federighi, responsable logiciel d’Apple. Il souhaiterait aussi disposer d’un périmètre plus large que celui qu’il occupe actuellement.

Rockwell aurait un temps été pressenti pour un poste consistant à définir la feuille de route produit et IA d’Apple, dans un rôle proche de celui de directeur technologique. Cette perspective reposait sur l’idée que les appareils portés sur la tête deviendraient le socle de l’après-iPhone chez Apple.

Le Vision Pro aurait changé la trajectoire de Rockwell

Cette trajectoire se serait toutefois assombrie, car le Vision Pro n’a pas réussi à trouver un public grand public. Son prix de 3 499 dollars et son gabarit imposant auraient refroidi de nombreux acheteurs potentiels. Apple continue certes de travailler sur des lunettes connectées et d’autres appareils portables, mais la situation de Mike Rockwell serait aujourd’hui nettement plus incertaine qu’auparavant.

Rockwell resterait malgré tout pour terminer Siri

Mike Rockwell a pris en main le projet Siri en mars 2025 dans le cadre d’une réorganisation plus large, après que Tim Cook a perdu confiance dans le travail mené sur l’IA sous la direction de John Giannandrea.

D’après Bloomberg, Rockwell aurait toutefois peu de chances de partir avant d’avoir terminé la refonte de Siri, désormais attendue dans le cadre d’iOS 27.

Plusieurs dirigeants d’Apple réfléchiraient à leur avenir

Mike Rockwell ferait partie de plusieurs cadres importants d’Apple qui s’interrogeraient sur leur prochaine étape, alors que John Ternus s’apprête à succéder à Tim Cook en septembre. Apple a officiellement annoncé cette transition cette semaine.

Parmi les autres noms évoqués, Deirdre O’Brien, en charge du retail et des ressources humaines, aurait indiqué à certains collègues qu’elle envisageait la retraite. Kate Adams, responsable des affaires gouvernementales, devrait elle aussi partir plus tard cette année. Greg Joswiak, Phil Schiller et Eddy Cue approchent quant à eux des quatre décennies passées chez Apple, ce qui alimente la perspective d’autres départs sous l’ère Ternus.