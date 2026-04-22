Leaker : Apple dégraderait l’iPhone 18 de deux façons

Après l’apparition d’une rumeur affirmant qu’Apple prévoit de réduire les spécifications de l’iPhone 18 pour abaisser ses coûts, de nouveaux détails suggèrent désormais que l’écran et la puce seraient directement concernés.

Plus tôt cette semaine, le leaker connu sous le nom de Fixed Focus Digital expliquait que l’iPhone 18 intégrerait « certaines dégradations de fabrication » afin de le rapprocher davantage du modèle plus abordable iPhone 18e. Cette décision serait présentée comme une mesure de réduction des coûts.

Le leaker vient maintenant d’apporter des précisions supplémentaires. Selon lui, les spécifications de l’écran de l’iPhone 18 seraient revues à la baisse, ce qui entraînerait une qualité d’affichage inférieure. Le processus de fabrication lui-même ferait également, selon ses mots, un pas en arrière.

L’iPhone 17 dispose d’un écran de 6,3 pouces avec ProMotion et jusqu’à 3 000 nits de luminosité maximale en extérieur. Comme ProMotion représentait l’une des plus grosses nouveautés du modèle l’an dernier, il semble probable que la luminosité fasse partie des caractéristiques d’affichage qui pourraient être réduites.

Apple chercherait à préserver le prix plutôt qu’à l’augmenter

Dans une publication complémentaire, le leaker a donné un peu plus de contexte sur la logique d’Apple.

Plutôt que d’augmenter le prix de l’iPhone 18, l’entreprise prévoirait de réduire certaines caractéristiques, y compris au niveau de la puce, afin de maintenir le même positionnement tarifaire.

Même si l’iPhone 17 et l’iPhone 17e utilisent tous deux la puce A19, la version présente dans l’iPhone 17 embarque un GPU à cinq coeurs, contre quatre coeurs pour l’iPhone 17e. De son côté, la puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro repose globalement sur la même base, mais avec un GPU à six coeurs.

Dans ce contexte, un passage de cinq à quatre coeurs GPU sur l’iPhone 18 pourrait faire partie des dégradations prévues.

Fixed Focus Digital ajoute qu’il est « hautement probable » qu’Apple ajuste aussi le nom de la puce A-series utilisée dans l’appareil afin de masquer en partie l’ampleur de cette baisse de spécifications.

Une dégradation désormais présentée comme confirmée

Le leaker est allé encore plus loin en affirmant que « la baisse des spécifications du modèle standard de l’iPhone 18 est désormais confirmée ».

Toujours selon lui, la phase Engineering Validation Testing (EVT) de l’iPhone 18 et de l’iPhone 18e devrait avoir lieu simultanément en juin.

Son précédent rapport expliquait déjà qu’Apple avait décidé de mettre en place de nouvelles stratégies de contrôle des coûts pour l’appareil, avec des réductions ciblées sur les procédés de fabrication, les puces, la mémoire et d’autres éléments encore.

L’objectif serait de rapprocher de fait l’iPhone 18 du modèle 18e.

Les différences entre iPhone 18 et iPhone 18e pourraient se réduire

Entre l’iPhone 17e et l’iPhone 17, les principales différences concernent actuellement la Dynamic Island, la taille de l’écran, ProMotion, la luminosité, la caméra frontale, l’ultra grand-angle et l’autonomie.

Il n’est pas encore clair quels seront les éléments vraiment distinctifs qui subsisteront entre les deux appareils dans leur prochaine génération.

Le leaker affirme avoir vérifié ces informations à l’aide de plusieurs sources. Il précise aussi qu’elles proviennent de la même source qui avait correctement indiqué que l’iPhone 17e conserverait une encoche, contrairement à d’autres rapports erronés annonçant une Dynamic Island.

Un lancement toujours attendu au printemps 2027

L’iPhone 18 standard devrait arriver plusieurs mois après les modèles iPhone 18 Pro, dans le cadre de la nouvelle stratégie de lancement en deux temps d’Apple.

La présentation habituelle de l’automne devrait inclure l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le supposé iPhone pliable souvent appelé iPhone Ultra.

L’iPhone 18e, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 devraient ensuite suivre au printemps 2027.