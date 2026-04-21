Un téléobjectif 200 Mpx sur iPhone ne devrait pas arriver avant 2028

Apple ne devrait pas intégrer de téléobjectif 200 mégapixels à l’iPhone avant 2028, même si la marque aurait déjà testé un tel capteur dans des prototypes, selon le leaker Digital Chat Station.

Dans une publication partagée aujourd’hui sur Weibo, le leaker affirme qu’Apple a bien évalué un capteur de 200 mégapixels pour un appareil photo de type périscopique, mais que son adoption resterait encore à au moins deux ans.

Apple privilégierait encore d’autres priorités photo

Le leaker n’a pas donné de raison précise à ce calendrier, mais il avait déjà expliqué auparavant qu’Apple continuait de se concentrer sur l’amélioration de la flexibilité optique et des performances en basse lumière, plutôt que sur une simple hausse brutale de la définition.

Cette année, l’iPhone 18 Pro est attendu avec un appareil photo principal de 48 mégapixels à ouverture variable, accompagné d’un téléobjectif 48 mégapixels doté d’une focale plus longue et d’une ouverture plus large.

Un changement de discours par rapport aux précédentes rumeurs

La dernière publication de Digital Chat Station marque un changement de position.

En mars, le leaker affirmait encore qu’un capteur 200 mégapixels pourrait potentiellement arriver sur un iPhone dès l’année prochaine. Mais les éléments plus récents venant de la chaîne d’approvisionnement ne semblent plus aller dans ce sens.

Apple viserait plutôt 2028

Dès le mois de janvier, Morgan Stanley indiquait déjà qu’Apple travaillait à l’arrivée d’un appareil photo 200 mégapixels sur iPhone à partir de 2028.

Les deux sources indépendantes semblent donc désormais davantage alignées sur ce calendrier.

Un capteur 200 Mpx apporterait plus de détail

Samsung a introduit un capteur arrière 200 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra en 2023, et les modèles suivants en ont eux aussi profité.

Avec un appareil photo 200 mégapixels, un iPhone pourrait capturer des images plus détaillées. Un nombre de mégapixels plus élevé permettrait aussi d’obtenir des photos en plus haute définition, pouvant être davantage recadrées ou imprimées dans des formats plus grands sans perte notable de qualité.

Digital Chat Station dispose d’une large audience sur Weibo et a déjà partagé à plusieurs reprises des informations exactes sur les futurs produits Apple.