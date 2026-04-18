La fidélité à l’iPhone atteint 96,4%, les utilisateurs Android étant 4 fois plus susceptibles de changer

Les clients d’Apple seraient plus fidèles que jamais, selon une enquête sur la fidélité aux smartphones menée par le site de reprise de téléphones SellCell. 96,4 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles prévoyaient de rester sur un iPhone lors de leur prochain renouvellement, tandis que 3,6 % seulement ont affirmé qu’elles choisiraient une autre marque.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux précédentes enquêtes de SellCell, où la fidélité à l’iPhone atteignait 91,9 % en 2021 et 90,5 % en 2019.

Les utilisateurs Android apparaissent, eux, comme moins fidèles à leur marque, et seraient presque quatre fois plus susceptibles de changer que les utilisateurs d’iPhone. 86,4 % des personnes interrogées ont déclaré vouloir rester sur un appareil Android, contre 13,6 % qui envisagent de changer.

Samsung et Google restent les principales alternatives à l’iPhone

Parmi les 3,6 % d’utilisateurs d’iPhone qui ont déclaré vouloir passer à une autre plateforme, 69,7 % ont indiqué qu’ils choisiraient un smartphone Samsung, tandis que 20,2 % se tourneraient vers un smartphone Google.

Du côté des utilisateurs Android, la majorité de ceux qui envisagent de changer resteraient aussi chez Samsung ou Google. Mais 26,8 % ont indiqué qu’ils choisiraient un iPhone plutôt qu’un autre smartphone Android.

L’attachement à Apple et à son écosystème reste central

La plupart des utilisateurs d’iPhone expliquent leur fidélité par leur préférence pour Apple. 60,8 % disent rester sur iPhone parce qu’ils préfèrent tout simplement la marque, tandis que 17,4 % affirment être attachés à l’écosystème Apple.

Parmi les utilisateurs d’iPhone qui envisagent de partir, environ la moitié expliquent ce choix par le fait que l’iPhone est trop cher ou que d’autres marques offrent un meilleur rapport qualité-prix. 22,5 % estiment aussi que d’autres marques proposent de meilleures technologies.

Une fidélité qui s’installe davantage dans la durée chez Apple

Les utilisateurs d’iPhone semblent aussi plus fidèles sur le long terme. 83,8 % ont déclaré utiliser un iPhone depuis plus de cinq ans.

À titre de comparaison, seulement 33,8 % des utilisateurs Android ont affirmé être restés fidèles à une même marque pendant plus de cinq ans.

L’enquête de SellCell repose sur 5 000 répondants américains. Le site précise que la représentation entre utilisateurs d’iPhone et utilisateurs Android était globalement équilibrée, avec deux enquêtes distinctes reposant sur la même structure de questions.