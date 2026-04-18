iPhone 18 Pro : les quatre coloris supposés se dévoilent, dont un « Dark Cherry »

Une source présentée comme proche de la chaîne d’approvisionnement d’Apple a dévoilé aujourd’hui les options de couleur qu’Apple préparerait pour l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le futur iPhone pliable.

L’information provient de Macworld, qui affirme que la couleur signature des modèles Pro de cette année serait Dark Cherry, un rouge profond proche du bordeaux. Alors que d’autres sources évoquaient jusque-là une teinte « Dark Red », cette nuance serait en réalité beaucoup plus proche d’un rouge vineux que d’un rouge éclatant.

Mark Gurman de Bloomberg et d’autres leakers avaient déjà indiqué qu’Apple testait une teinte rouge pour l’iPhone 18 Pro, mais cette couleur serait apparemment bien plus discrète que le Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro l’an dernier.

Quatre couleurs seraient en préparation pour l’iPhone 18 Pro

Selon la source de Macworld, Apple travaillerait actuellement sur quatre options de couleur pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max.

Il y aurait d’abord un Light Blue (Pantone 2121), proche du Mist Blue de l’iPhone 17 actuel.

La gamme comprendrait aussi le Dark Cherry (Pantone 6076), présenté comme la grande nouveauté.

Apple testerait également un Dark Gray (Pantone 426C), ainsi qu’un Silver (Pantone 427C), similaire à la finition actuelle.

La source précise toutefois que les quatre couleurs sont encore en développement. Comme l’iPhone 18 Pro n’est pas encore entré en production de masse, Apple a encore le temps de modifier ses plans.

Apple ne propose d’ailleurs pas toujours quatre coloris sur la gamme Pro, si bien que l’une de ces teintes pourrait encore être abandonnée avant le lancement. L’an dernier, Macworld et le leaker Sonny Dickson avaient déjà indiqué qu’Apple envisageait une version noire ou gris acier pour l’iPhone 17 Pro, mais aucune de ces finitions n’avait finalement été retenue.

L’iPhone pliable miserait sur des teintes plus sobres

Concernant le premier iPhone pliable, qui pourrait s’appeler iPhone Ultra selon certaines rumeurs, l’appareil serait proposé dans moins de coloris que les modèles Pro, sans teintes vives ou audacieuses.

La source de Macworld indique qu’Apple travaillerait sur un modèle argent/blanc classique, ainsi que sur une version Indigo proche du Deep Blue de l’iPhone 17 Pro.

Le design de l’iPhone pliable se préciserait aussi

La même source confirme plusieurs fuites précédentes sur le design du modèle pliable.

L’appareil embarquerait deux capteurs photo à l’arrière, une caméra selfie sur l’écran externe, ainsi qu’une seconde caméra selfie placée dans le coin supérieur gauche de l’écran interne.

Une fois déplié, le smartphone adopterait une forme proche de celle de l’iPad mini. Il mesurerait seulement 4,7 millimètres d’épaisseur une fois ouvert, ce qui le rendrait nettement plus fin que l’iPhone Air annoncé à 5,6 mm.

Une Dynamic Island plus petite pour l’iPhone 18 Pro

Du côté de l’iPhone 18 Pro, les dessins CAD consultés par la source de Macworld iraient dans le sens des rumeurs actuelles autour d’une Dynamic Island plus petite.

Cela permettrait de libérer un peu plus d’espace à l’écran lorsque les Activités en direct ne sont pas utilisées.

Les schémas montreraient aussi, dans au moins un rendu, un espace légèrement réduit entre la découpe en verre à l’arrière et le bloc photo. La source n’a toutefois pas pu confirmer s’il s’agit bien d’un changement de design définitif.

Le leaker Instant Digital avait déjà affirmé qu’Apple adopterait un nouveau procédé de fabrication pour réduire la différence de couleur entre le verre et le cadre en aluminium. Cette évolution pourrait être liée à ce détail.

Un lancement attendu en septembre 2026

Les iPhone 18 Pro et le futur iPhone pliable devraient être annoncés en septembre 2026, même si certains analystes estiment que le modèle pliable pourrait arriver plus tard en boutique.

L’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient quant à eux attendus durant le premier semestre 2027.