Apple atteint un record de 30% de matériaux recyclés sur l’ensemble de ses produits en 2025

Apple a annoncé aujourd’hui qu’un niveau record de 30 % des matériaux utilisés dans tous les produits expédiés en 2025 provenait de contenus recyclés. L’entreprise a aussi mis en avant plusieurs autres jalons environnementaux dans son rapport annuel sur les progrès environnementaux.

Cette progression s’accompagne de nouveaux sommets sur plusieurs composants précis. Toutes les batteries conçues par Apple utilisent désormais 100 % de cobalt recyclé, tous les aimants reposent sur 100 % de terres rares recyclées, et toutes les cartes électroniques conçues par Apple utilisent 100 % de dorure recyclée et 100 % d’étain recyclé pour la soudure.

Apple indique aussi avoir terminé sa transition vers des emballages entièrement à base de fibres, concrétisant ainsi sa promesse de supprimer tout plastique de ses emballages d’ici 2025. La marque affirme avoir atteint cet objectif sur chaque emballage fabriqué aujourd’hui.

Apple continue d’avancer vers son objectif Apple 2030

Les émissions de gaz à effet de serre d’Apple en 2025 restent en baisse de plus de 60 % par rapport à 2015, un niveau stable par rapport à 2024 malgré la croissance importante de l’activité du groupe. Apple rappelle qu’elle vise toujours la neutralité carbone sur l’ensemble de son empreinte d’ici la fin de la décennie avec son plan Apple 2030.

Le MacBook Neo apparaît comme le produit le plus avancé de la gamme sur ce terrain. Apple affirme qu’il contient 60 % de matériaux recyclés au total, soit davantage que n’importe quel autre appareil Apple à ce jour. La marque met aussi en avant un nouveau procédé de formage de l’aluminium qui utiliserait deux fois moins de matière première qu’un usinage traditionnel.

Apple et ses fournisseurs ont également développé un procédé d’anodisation capable d’atteindre un taux de réutilisation de l’eau de 70 %, transformant une étape habituellement très gourmande en eau en un système presque en boucle fermée. Apple précise vouloir étendre cette méthode à d’autres lignes de production dans les années à venir.

De nouvelles technologies de recyclage mises en avant

Apple a lancé Cora, une nouvelle ligne de recyclage électronique dans son Advanced Recovery Center en Californie. Elle serait conçue pour atteindre des taux de récupération de matériaux nettement supérieurs aux standards du secteur grâce à un broyage de précision et à des capteurs avancés.

L’entreprise a aussi développé A.R.I.S., un système de détection alimenté par apprentissage automatique qui aide les recycleurs à classer et trier les déchets électroniques. Ce système fonctionne sur Mac mini et Apple le teste déjà avec des partenaires spécialisés dans le recyclage.

Énergie renouvelable, eau et déchets progressent aussi

Les fournisseurs directs d’Apple ont acheté plus de 20 gigawatts d’énergie renouvelable en 2025 via le Supplier Clean Energy Program. Selon Apple, cela a permis de générer plus de 38 millions de mégawattheures d’électricité, soit assez pour alimenter plus de 3,4 millions de foyers américains pendant un an. Apple indique également avoir sécurisé 1,8 gigawatt supplémentaire pour alimenter entièrement ses bureaux, ses boutiques et ses centres de données en électricité renouvelable.

Apple et ses fournisseurs disent avoir économisé 17 milliards de gallons d’eau douce en 2025, tandis que l’entreprise affirme avoir reconstitué plus de la moitié de l’eau prélevée pour ses installations mondiales. Les huit centres de données appartenant à Apple sont désormais certifiés selon la norme de l’Alliance for Water Stewardship. Apple vise désormais à reconstituer 100 % de l’eau prélevée par ses installations dans le monde d’ici 2030.

Enfin, l’Apple Store de Fifth Avenue à New York est devenu la première boutique de la marque à obtenir la certification TRUE Zero Waste, qui impose de détourner plus de 90 % des déchets des décharges. Sur l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement, Apple et ses fournisseurs affirment avoir redirigé plus de 600 000 tonnes métriques de déchets hors des décharges en 2025, avec 400 sites fournisseurs participant au programme Zero Waste de l’entreprise.