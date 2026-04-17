Le MacBook Neo en rupture jusqu’à la fin avril face à une demande en forte hausse

Le MacBook Neo d’Apple rencontre un énorme succès, et la demande reste très élevée plus d’un mois après son lancement. Proposé à seulement 599 dollars aux US, le MacBook Neo devient encore plus attractif alors que les fabricants de PC augmentent leurs prix en raison de la pénurie mondiale de RAM. Son tarif agressif, combiné à l’image de marque d’Apple, semble clairement séduire les acheteurs.

Comme le souligne 9to5Mac, les commandes de MacBook Neo passées aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne n’arriveront pas chez les clients avant le mois de mai, ce qui signifie que l’appareil est épuisé pour tout le mois d’avril.

Toutes les couleurs ainsi que les versions 256 Go et 512 Go SSD sont actuellement annoncées avec une livraison comprise entre le 1er mai et le 8 mai au plus tôt.

Une disponibilité très limitée selon les canaux de vente

Certains Apple Store physiques disposent encore d’un peu de stock dans certaines couleurs, mais d’autres boutiques n’annoncent pas de disponibilité avant le 11 mai.

Chez les revendeurs tiers, la situation ne semble pas plus favorable aux États-Unis. Best Buy et Target affichent eux aussi des délais de livraison d’au moins une semaine, ce qui montre que la tension sur les stocks ne se limite pas à l’Apple Store.

Apple augmente déjà sa production

La demande aurait dépassé les attentes initiales, au point qu’Apple serait en train d’augmenter la production.

L’entreprise viserait désormais 10 millions d’unités expédiées en 2026, contre une estimation initiale située entre cinq et six millions.

Après le lancement du MacBook Neo, Tim Cook avait d’ailleurs indiqué qu’Apple venait de connaître sa meilleure semaine de lancement de tous les temps auprès des nouveaux clients Mac.

Un renouvellement pourrait arriver plus vite que prévu

Apple pourrait toutefois être contrainte de mettre à jour le MacBook Neo plus tôt que prévu, car l’entreprise ne disposerait pas d’un stock illimité des puces A18 Pro binned utilisées dans la machine.

Apple pourrait manquer de puces A18 Pro avant de réussir à répondre pleinement à la demande du MacBook Neo. La marque pourrait alors devoir relancer la production de l’A18 Pro, qui aurait déjà pris fin, ou commencer à utiliser une puce A19 Pro à la place.

Apple devrait revenir sur ce succès très bientôt

Nous devrions probablement en apprendre davantage sur le succès du MacBook Neo lors de la publication des résultats financiers d’Apple du deuxième trimestre fiscal 2026, prévue le 30 avril.