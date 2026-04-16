Rapport : l’iPad Air adopterait un écran OLED au début de l’an prochain

Apple intégrerait des écrans OLED à ses modèles iPad Air dès l’an prochain, selon un nouveau rapport du média coréen ET News.

En s’appuyant sur des sources de l’industrie, le média affirme que Samsung Display commencerait la production de masse de dalles OLED vers la fin de l’année 2026 ou en janvier prochain, avec pour objectif de fournir les panneaux destinés au prochain iPad Air d’Apple, attendu au début de l’année 2027.

Apple a mis à jour pour la dernière fois l’iPad Air en mars 2026 avec une puce M4.

L’iPad Air resterait en retrait par rapport à l’iPad Pro

Les modèles iPad Pro d’Apple utilisent déjà des écrans OLED, mais les iPad Air conservent encore des écrans LCD plus abordables, qu’Apple appelle Liquid Retina.

Ces écrans Liquid Retina ne prennent pas en charge la technologie ProMotion à 120 Hz et restent limités à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

L’OLED offrirait plusieurs avantages importants

Les dalles OLED contrôlent chaque pixel individuellement, ce qui permet d’obtenir une reproduction des couleurs plus précise et des noirs plus profonds que sur du LCD.

Elles offrent aussi un meilleur contraste, des temps de réponse plus rapides, de meilleurs angles de vision et davantage de liberté dans le design.

Une dalle OLED plus simple que sur l’iPad Pro

Cela dit, contrairement aux modèles iPad Pro d’Apple, qui utilisent des panneaux OLED LTPO à deux couches, l’iPad Air devrait adopter des panneaux LTPS à une seule couche.

Autrement dit, l’écran pourrait être moins lumineux et continuer à ne pas proposer ProMotion.

L’iPad mini suivrait la même direction

Le passage de l’iPad mini du LCD à l’OLED fait déjà l’objet de nombreuses rumeurs.

Plusieurs rapports indiquent que l’iPad mini 8 pourrait adopter l’OLED plus tard cette année, tout en utilisant lui aussi la même dalle LTPS à une seule couche, moins coûteuse.

L’iPad d’entrée de gamme deviendrait le dernier sans OLED

Une fois que l’iPad mini et l’iPad Air auront droit à cette évolution d’écran, l’iPad d’entrée de gamme deviendrait le seul modèle de la gamme de tablettes Apple à rester sans dalle OLED.