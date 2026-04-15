Microsoft augmente les prix de tous les PC Surface, désormais plus chers que les Mac

Microsoft a augmenté cette semaine les prix de l’ensemble de ses PC Surface aux US, avec des hausses qui atteignent pour la plupart plusieurs centaines de dollars par rapport aux tarifs de lancement. Comme l’a relevé Windows Central, les modèles milieu de gamme de Microsoft dépassent désormais les 1 000 dollars, tandis que les modèles phares commencent désormais à 1 500 dollars.

Un porte-parole de Microsoft a expliqué que cette hausse des prix était liée à de « récentes augmentations des coûts de la mémoire et des composants ».

La Surface Pro 12 pouces, qui constituait jusqu’ici le PC moderne le plus abordable de Microsoft à 799 dollars, démarre désormais à 1 049 dollars. La Surface Pro 13 pouces en version 512 Go, considérée comme le modèle phare, coûte maintenant 1 499 dollars, contre 1 199 dollars lors de son lancement en 2024. Microsoft a aussi supprimé une configuration 256 Go à 999 dollars.

Dans le même temps, le Surface Laptop 13 pouces est passé d’un prix de départ de 899 dollars à 1 149 dollars, tandis que le modèle 13,8 pouces est passé de 999 dollars à 1 499 dollars. Le modèle 15 pouces grimpe lui de 1 299 dollars à 1 599 dollars.

Microsoft enchaîne les hausses sur la gamme Surface

Les modèles Surface Pro 13 pouces ainsi que les Surface Laptop 13,8 pouces et 15 pouces avaient été lancés en 2024, et Microsoft avait déjà augmenté leurs prix en 2025. Il s’agit donc ici de la deuxième hausse tarifaire pour ces appareils.

Le Surface Laptop 13 pouces ainsi que les deux modèles Surface Pro ayant subi une hausse de 300 dollars avaient, eux, été lancés en 2025.

Cette nouvelle grille tarifaire change profondément le positionnement de la gamme Surface, qui se retrouve désormais beaucoup moins agressive face aux MacBook d’Apple.

Les Surface coûtent désormais plus cher que les Mac équivalents

Le Surface Laptop 7 de 13,8 pouces avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtait auparavant 100 dollars de moins que le MacBook Air M4 256 Go. Désormais, il est affiché 400 dollars de plus que le MacBook Air M5 en version 512 Go.

Apple avait bien augmenté le prix du MacBook Air de 999 dollars à 1 099 dollars lors du passage à la puce M5, mais cette hausse s’accompagnait aussi d’un stockage SSD de base plus élevé.

Le Surface Laptop 7 est pourtant le modèle que Microsoft présente comme « plus rapide qu’un MacBook Air M4 ».

Même les modèles haut de gamme deviennent difficiles à défendre

Les hausses de prix touchent l’ensemble des Surface Pro et Surface Laptop, de l’entrée de gamme au haut de gamme. Les PC de Microsoft sont désormais plus chers que leurs équivalents chez Apple, ce qui constitue évidemment une bonne nouvelle pour Apple.

Le Surface Laptop 7 haut de gamme avec 64 Go de RAM et 1 To de SSD atteint désormais 3 649 dollars. C’est plus cher que le MacBook Pro 16 pouces à 3 300 dollars avec puce M5 Pro, 64 Go de RAM et 1 To de SSD.

Le texte souligne aussi que la puce M5 Pro d’Apple surclasse largement le Snapdragon X Elite.

D’autres hausses pourraient arriver plus tard cette année

Selon Windows Central, Microsoft préparerait de nouveaux PC Surface pour plus tard dans l’année, et ceux-ci devraient eux aussi adopter les mêmes niveaux de prix plus élevés.

Cette décision intervient alors que Samsung a également relevé les prix de certains de ses smartphones ainsi que de toutes ses tablettes vendues aux États-Unis.

La pénurie mondiale de mémoire continue de peser

Microsoft comme Samsung réagissent à la hausse des coûts provoquée par la pénurie mondiale de mémoire.

Les fabricants de puces donnent désormais la priorité à la mémoire destinée aux centres de données pour l’IA, ce qui laisse très peu de capacité de production pour les appareils grand public.