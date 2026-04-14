Un adhésif intelligent serait la clé d’un écran d’iPhone pliable presque sans pli

Les progrès réalisés sur les adhésifs optiquement transparents, ou OCA, seraient un élément décisif pour obtenir un pli presque invisible sur le premier iPhone pliable d’Apple, attendu plus tard cette année, selon TrendForce.

Le cabinet spécialisé dans l’analyse de la chaîne d’approvisionnement explique que les plis apparaissent lorsque les différentes couches de l’écran se désalignent, ce qui concentre les contraintes mécaniques au niveau de la zone de pliage et finit par provoquer des microfissures ou une déformation permanente avec le temps.

Le verre ultra-fin joue aussi un rôle important

Le verre ultra-fin, ou UTG, compterait lui aussi dans la conception idéale d’un écran pliable. Les brevets d’Apple décrivent une approche où le verre serait plus fin au niveau de la pliure pour gagner en souplesse, et plus épais ailleurs pour renforcer la durabilité.

Cette idée rejoint plusieurs informations déjà apparues, selon lesquelles Apple aurait testé des panneaux à épaisseur inégale, puis envisagé une structure en verre à double couche afin de mieux répartir les contraintes sur plusieurs niveaux.

L’OCA serait le facteur le plus important

Selon TrendForce, l’OCA reste toutefois le facteur le plus important. Les formulations modernes ne servent plus seulement à coller les couches entre elles. Elles restent souples lors des pliages progressifs pour réduire la fatigue du matériau, tout en devenant temporairement plus rigides en cas de choc soudain afin d’apporter un soutien structurel.

Avec le temps, cet adhésif serait aussi capable de se diffuser dans les irrégularités microscopiques, ce qui réduit la diffusion de la lumière et aide à rendre le pli moins visible.

La charnière reste un autre élément clé

L’ingénierie de la charnière et de la structure reste également essentielle. TrendForce rappelle que Samsung Display utilise une technique de perçage laser dans la plaque métallique de support placée derrière l’écran afin d’équilibrer rigidité et flexibilité.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà indiqué qu’Apple comptait elle aussi utiliser une approche comparable via son fournisseur Fine M-Tec. Samsung avait brièvement montré un panneau sans pli apparent au CES 2026, avant de préciser qu’il s’agissait d’un concept de recherche et développement, et non d’un produit prêt pour la production.

Apple viserait un pli presque invisible malgré le coût

Apple chercherait à éliminer le pli « quel qu’en soit le coût », selon plusieurs rapports relayés ces dernières semaines. Le leaker Fixed Focus Digital affirmait en février que les commandes de production visaient une profondeur de pli inférieure à 0,15 mm et un angle de pli inférieur à 2,5 degrés.

TrendForce estime qu’Apple pourrait capter près de 20 % du marché des smartphones pliables cette année, ce qui ramènerait Samsung et Huawei autour de 30 % chacun.

Un lancement toujours attendu avec les iPhone 18 Pro

L’iPhone pliable est toujours attendu aux côtés des iPhone 18 Pro en septembre, même si plusieurs rapports récents évoquent encore des ajustements dans le calendrier. Des informations relayées récemment indiquent que Foxconn a démarré une phase de production d’essai, tandis que Samsung Display serait en bonne voie pour commencer la production de masse des panneaux OLED destinés à l’appareil au mois de mai.