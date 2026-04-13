Mac : expéditions en hausse de 9% T1 2026, plus vite que l’ensemble du marché des PC

Les expéditions de Mac d’Apple ont progressé de 9 % au premier trimestre 2026, selon les estimations de livraisons publiées cette semaine par IDC. Cette croissance dépasse celle de l’ensemble du marché du PC, qui n’a augmenté que de 2,5 % sur la même période.

Apple aurait profité de la dynamique créée par le MacBook Pro M5, lancé à la fin de l’an dernier. La marque a aussi récemment mis à jour le MacBook Air et les versions les plus haut de gamme du MacBook Pro, mais ces nouveautés sont arrivées trop récemment pour peser fortement sur les chiffres du premier trimestre 2026.

Apple reste quatrième mondial sur le marché du PC

Apple s’est classée au quatrième rang mondial des fabricants de PC, avec 6,2 millions de Mac expédiés, contre 5,7 millions sur la même période un an plus tôt. Devant elle, Lenovo, HP et Dell conservent les trois premières places avec respectivement 16,5 millions, 12,1 millions et 10,3 millions de PC livrés.

La part de marché mondiale d’Apple sur le PC aurait atteint 9,5 % durant le trimestre, contre 8,9 % au premier trimestre 2025. IDC précise aussi que la plupart des fabricants ont enregistré une hausse de leurs livraisons sur la période, à l’exception de HP.

Une croissance portée par les nouveaux produits et la tension sur les composants

Selon IDC, la croissance du trimestre a été alimentée à la fois par les craintes liées à la hausse du coût des composants et par l’arrivée de nouveaux produits. Le cabinet estime que les fabricants capables de sécuriser leur accès à la mémoire seront les mieux placés à mesure que le marché commencera à ralentir.

IDC précise que ses chiffres couvrent les PC traditionnels, comme les ordinateurs de bureau, les portables et les stations de travail, mais n’incluent pas les tablettes comme l’iPad. Le cabinet rappelle aussi qu’il s’agit d’estimations, Apple ne publiant plus le nombre précis d’appareils vendus chaque trimestre.

Apple publiera bientôt ses prochains résultats

Le prochain rendez-vous financier d’Apple est déjà programmé. La conférence consacrée aux résultats du deuxième trimestre fiscal 2026 aura lieu le jeudi 30 avril 2026 à 14 h, heure du Pacifique, soit 23 h en France métropolitaine.