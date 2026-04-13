L’iPhone 18 Pro rouge foncé se précise alors que ses rivaux Android préparent déjà la même teinte

L’iPhone 18 Pro d’Apple a de fortes chances d’arriver dans un nouveau coloris rouge foncé, affirme un leaker chinois, notamment parce que cette teinte serait déjà en phase de prototype chez plusieurs fabricants de smartphones Android.

En février, Mark Gurman de Bloomberg indiquait déjà qu’Apple testait une finition rouge foncé pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Des rumeurs autour de versions violette et marron ont également circulé, mais Mark Gurman estime qu’il s’agit probablement simplement de variantes autour de cette même idée de rouge.

Le leaker Digital Chat Station, actif sur Weibo, vient désormais renforcer cette rumeur. Dans une publication partagée ce week-end, il affirme qu’il existe une forte probabilité qu’Apple teste bien cette finition rouge foncé, car il aurait observé cette même couleur sur des prototypes de smartphones Android de prochaine génération chez des marques concurrentes.

Une couleur peut-être inspirée par une tendance commune

Il reste difficile de savoir si le leaker sous-entend que les fabricants Android disposent d’informations internes sur les plans de couleur d’Apple et cherchent à s’aligner, ou si l’apparition de cette teinte traduit simplement une tendance partagée dans l’industrie.

Apple comme les fabricants Android s’appuient probablement sur des agences mondiales de prévision des couleurs, qui suivent de près les tendances de la mode et du design. Si le rouge foncé est actuellement considéré comme une couleur tendance, plusieurs entreprises pourraient donc l’adopter indépendamment les unes des autres.

Cela dit, les fabricants Android sont aussi bien connus pour reprendre certaines orientations de design popularisées par Apple, ce qui entretient encore davantage le doute autour de cette convergence.

Apple pourrait abandonner une nouvelle fois le noir

Selon Instant Digital, un autre leaker actif sur Weibo, les iPhone 18 Pro ne seraient pas proposés en noir cette année.

Si cette information se confirme, ce serait la deuxième année consécutive qu’Apple écarterait ce qui était sans doute son coloris le plus classique pour la gamme Pro.

Les nouveaux modèles premium sont attendus en septembre, aux côtés du tout premier iPhone pliable d’Apple.