Mac mini & Mac Studio : des délais de livraison extrêmes sur fond de grave pénurie de RAM

L’Apple Store en ligne aux États-Unis affiche actuellement des délais de livraison pouvant aller jusqu’à quatre à cinq mois pour de nombreuses configurations de Mac mini et de Mac Studio équipées de quantités de mémoire vive supérieures. Ces retards surviennent dans un contexte de grave pénurie mondiale de puces mémoire, alimentée par la forte demande des entreprises qui construisent des serveurs dédiés à l’IA et qui nécessitent d’importantes quantités de RAM.

Par exemple, un Mac mini avec puce M4 Pro et 64 Go de RAM commandé aujourd’hui sur l’Apple Store américain est annoncé avec un délai d’expédition de 16 à 18 semaines.

Même le modèle de base à 599 dollars, équipé d’une puce M4 et de 16 Go de RAM, affiche déjà un mois de retard aux US.

Les configurations les plus musclées sont les plus touchées

La situation est similaire du côté du Mac Studio. Un modèle équipé d’une puce M3 Ultra et de 256 Go de RAM est annoncé avec un délai de livraison de quatre à cinq mois, tandis que le retrait en magasin ne serait pas disponible avant septembre.

Le mois dernier, Apple a même supprimé complètement l’option 512 Go de RAM sur le Mac Studio.

Une tension qui pourrait encore durer

Les prix des puces mémoire commenceraient certes à se stabiliser, voire à légèrement baisser, mais ils restent encore bien au-dessus des moyennes historiques.

Autrement dit, les délais de livraison des Mac mini et Mac Studio haut de gamme pourraient ne pas s’améliorer de manière significative dans l’immédiat.