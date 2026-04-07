Liquid Glass : Apple continue de mettre en avant iOS 26 et macOS 26 avec une galerie de design

Apple continue de valoriser l’esthétique Liquid Glass qu’elle a introduite dans iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26. L’entreprise a mis en ligne une galerie de design Liquid Glass mise à jour, qui montre cette fois l’intégration de cette interface dans des applications tierces.

Cette galerie visuelle met en avant plusieurs applications iPhone et iPad, avec des captures d’écran qui illustrent la différence entre leur design sous iOS 18 et sous iOS 26.

Apple résume ainsi l’objectif de cette nouvelle sélection : « Dans la dernière édition de notre nouvelle galerie de design, découvrez comment des équipes de toutes tailles tirent parti du nouveau design et de Liquid Glass pour créer des expériences naturelles et réactives sur les plateformes Apple. »

Apple montre comment les développeurs adoptent Liquid Glass

Les applications présentes dans la galerie ont intégré Liquid Glass dans différents éléments d’interface, comme les barres d’onglets, les boutons de navigation, les barres d’outils inférieures et d’autres composants visuels.

Apple met également en avant les interfaces de menus contextuels ainsi que les boutons de recherche séparés que certaines applications ont mis en place. Ces deux éléments correspondent justement à des choix de design Liquid Glass qu’Apple a aussi introduits dans ses propres applications.

Plusieurs applications connues sont mises en avant

Parmi les applications présentées dans cette galerie, on retrouve notamment AllTrails, Carrot Weather, Fantastical, Kroger, SketchPro, Trello et Le Monde.

Apple avait déjà partagé une première galerie Liquid Glass après le lancement d’iOS 26, et celle-ci proposait déjà plusieurs exemples supplémentaires d’utilisation de ce langage visuel.

Peu de changements pour l’instant, mais quelques ajustements possibles

Depuis l’arrivée de Liquid Glass, Apple a apporté quelques ajustements mineurs, comme l’ajout d’un curseur sur l’horloge de l’écran verrouillé pour régler le niveau d’effet Liquid Glass.

En revanche, aucune évolution majeure n’a encore été introduite. Des rumeurs suggèrent qu’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 continueront de reprendre l’esthétique Liquid Glass avec peu de changements visibles.

Apple pourrait toutefois ajouter à terme un curseur système global permettant d’ajuster l’opacité de Liquid Glass à l’échelle de l’interface.