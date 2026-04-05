Les AirPods Max 2 démontés par iFixit : même design, mêmes problèmes de réparabilité

Le site spécialisé dans la réparation iFixit a publié aujourd’hui un démontage des nouveaux AirPods Max 2 d’Apple, et comme on pouvait s’y attendre, les changements sont très limités. Selon iFixit, les AirPods Max 2 sont « pratiquement identiques » aux premiers AirPods Max lancés en 2020.

Une comparaison des composants internes des AirPods Max 2 et des AirPods Max USB-C montre que les écouteurs sont identiques, et que leur ouverture nécessite exactement les mêmes étapes. La seule différence notable concerne les nouvelles puces H2 intégrées dans chaque écouteur.

Apple n’aurait pas corrigé les points faibles connus

Apple n’aurait pas corrigé les points de défaillance les plus connus des AirPods Max, notamment le problème de condensation qui se forme dans les écouteurs dans les environnements humides.

iFixit souligne aussi qu’Apple ne propose ni pièces détachées ni manuels de réparation pour ce produit, ce qui complique fortement toute tentative d’intervention.

Une meilleure réparabilité serait pourtant possible

Selon iFixit, si Apple mettait à disposition des instructions et des composants via son programme de réparation en libre-service, tout en rendant la batterie et le port USB-C plus facilement accessibles, les AirPods Max pourraient devenir réellement réparables et bénéficier d’une durée de vie beaucoup plus longue.

Des AirPods Max 2 pas plus réparables que les anciens

En l’absence d’évolution de design sur les AirPods Max 2, le casque n’est pas plus réparable que la génération précédente.

iFixit avait attribué à la version antérieure une note de réparabilité de 6 sur 10.