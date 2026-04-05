Le HomePod mini a désormais 2 000 jours

Le HomePod mini d’Apple vient d’atteindre un cap notable, avec 2 000 jours écoulés depuis sa présentation en octobre 2020. Il s’agit d’une durée de vie particulièrement longue pour un produit matériel Apple qui n’a toujours pas eu droit à une véritable deuxième génération.

Apple avait dévoilé le HomePod mini lors de son événement consacré à l’iPhone 12, le 13 octobre 2020, en le positionnant comme une alternative plus compacte et plus abordable au HomePod original.

L’appareil avait été lancé au prix de 99 dollars, avec une ouverture des précommandes le 6 novembre et une disponibilité effective à partir du 16 novembre.

Un haut-parleur pensé pour le grand public

Contrairement au HomePod original, qui mettait surtout l’accent sur une qualité audio premium à un tarif plus élevé, le HomePod mini avait été conçu comme une enceinte connectée plus accessible, destinée à être installée plus facilement dans plusieurs pièces du foyer.

Apple le présentait alors comme un produit capable d’offrir « un son incroyable » tout en intégrant Siri et les fonctions de contrôle de la maison connectée, dans un format sphérique compact permettant une diffusion audio à 360 degrés.

Une fiche technique inchangée depuis 2020

Le HomePod mini est alimenté par la puce Apple S5, la même que celle utilisée dans l’Apple Watch Series 5.

Il embarque un unique haut-parleur large bande, deux radiateurs passifs et un ensemble de quatre microphones. Il prend aussi en charge le Wi-Fi 802.11n, le Bluetooth 5.0, l’Ultra Wideband pour les fonctions basées sur la proximité, ainsi que le réseau Thread, ce qui lui permet de faire office de hub pour la maison connectée.

Apple a élargi les coloris disponibles en 2021 avec l’ajout des versions bleue, jaune et orange, en complément des finitions blanche et gris sidéral d’origine. Plus tard, le gris sidéral a été remplacé par une variante proche appelée minuit.

En dehors de ces changements esthétiques, le matériel est resté identique, ce qui fait du HomePod mini l’un des produits Apple les plus durables sans véritable révision technique.

Un HomePod mini 2 toujours attendu

Apple devrait toujours lancer prochainement une deuxième génération de HomePod mini.

L’attente la plus constante concerne l’arrivée d’une puce plus récente à la place de l’actuelle S5, ce qui pourrait améliorer la réactivité, les performances audio computationnelles et la marge d’évolution pour les futures fonctions de Siri.

Une puce Ultra Wideband de deuxième génération ainsi que la puce N1 d’Apple pour le Bluetooth et le Wi-Fi figurent aussi parmi les évolutions envisagées.

Un lancement qui serait désormais suspendu à Siri

Le nouveau HomePod mini aurait été « prêt » à être lancé depuis la fin de l’an dernier.

Désormais, l’appareil serait toutefois « en attente » jusqu’à ce qu’Apple déploie sa version plus personnalisée de Siri plus tard cette année.

L’assistant remanié devrait faire ses débuts avec iOS 27, qui sera proposé en bêta à partir de juin avant un lancement plus large en septembre pour les utilisateurs disposant d’un iPhone compatible.